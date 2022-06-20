Все получат Android 12 и MIUI 13 / 13.5.

В ближайшее время в ассортименте китайской компании Xiaomi появится три новых флагмана. Речь о моделях Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition. Известный индийский инсайдер Мукул Шарма опубликовал технические характеристики каждой из трёх предстоящих новинок.

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Все три модели будут оборудованы 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации, в вместимость встроенного флеш-накопителя составит 256 ГБ или 512 ГБ. При этом Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro на базе 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8+ Gen1 дополнительно будут предлагаться с хранилищем вместимостью 128 ГБ.

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition будет оборудован 4-нанометровым мобильным процессором Dimensity 9000. Чипсет дебютировал в первом квартале нынешнего года. Система-на-кристалле имеет пиковую частоту 3,05 ГГц и графический процессор Mali-G710 MC10. Чип используется в OPPO Find X5 Pro, Xiaomi Redmi K50 Pro, Honor 70 Pro и vivo X80. Ни один из смартфонов не продаётся официально на глобальном рынке. Да, OPPO Find X5 Pro дебютировал в Европе, но на Snapdragon 8 Gen1.

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В завершение добавим, что все три флагмана будут работать под управлением программного обеспечения MIUI 13 или MIUI 13.5 сразу из коробки на базе операционной системы Android 12. Также сетевой информатор отметил, что Xiaomi 12S Pro с однокристальной системой компании Qualcomm получит поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 120 Вт.