На старте продаж версия Pro Max стоила от 109 990 рублей.

Магазин re:Store, который долго не решался продавать технику Apple, ввезённую по схеме «параллельного импорта», всё же начала продавать «серые» смартфон. Первый – новая версия iPhone 13 Pro Max в цветовом исполнении «Альпийский зелёный».

реклама

re:Store – авторизованный партнёр компании на территории Российской Федерации. Ранее предполагалось, что продажа «серых» устройств поставит крест на сотрудничестве ритейлера с производителем из Купертино. Однако, руководство магазина всё же начало продавать смартфоны, несмотря санкции.

Сейчас в России падают цены на технику Apple в связи с курсом рубля и снижением спроса. В среднем стоимость на iPhone в сравнении с мартом уже упала почти на треть. Однако, в re:Store этой тенденции не следуют. Стоимость iPhone 13 Pro Max в новом цвете составляет 139 990 рублей или 159 990 рублей в зависимости от объёма встроенной памяти – 128 ГБ или 256 ГБ соответственно.

Напомним, что семейство iPhone 13 было анонсировано и поступило в продажу осенью прошлого года. Самый доступный iPhone 13 Pro Max оценили в 109 990 рублей, а версию с накопителем вместимостью 256 ГБ тогда можно было приобрести за 119 990 рублей в официальном магазине или у партнёров. Как видим, сейчас нужно переплатить 30 000 рублей в случае с базовой версией и сразу 40 000 рублей при покупке более продвинутой модификации.

Помимо упомянутых объёмов памяти iPhone 13 Pro Max предлагает покупателям 120-герцевый дисплей Super Retina с разрешением 1284 x 2778 точек, защиту от воды по стандарту IP68 и мобильный процессор Apple A15 Bionic, который выполняется по нормам 5-нанометровой технологии.

Смартфон оснащён четырьмя 12-мегапиксельными камерами. Три из них установлены сзади – основная, ультра-широкоугольная и телефото. Последний модуль имеет 3-кратный оптический зум без потери качества. В состав основной камеры входит сенсор ToF 3D LiDAR, а спереди установлены сенсоры системы Face ID.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Ёмкость встроенного аккумулятора в iPhone 13 Pro Max составляет 16,75 Вт*ч или 4352 мА*ч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт, а также беспроводную (MagSafe на 15 Вт и Qi на 7,5 Вт). Модель работает под управлением операционной системы iOS 15.5, а осень получит стабильную версию iOS 16.