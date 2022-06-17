Сервис тестируют в Москве и Московской области.

Жители Российской Федерации (пока только столицы и области) могут взять в аренду гаджеты, различные инструменты и бытовую технику в аренду. Такую услугу запустил магазин «Связной». Партнёром нового сервиса одного из крупнейших ритейлеров стала площадка Arenter.

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В настоящее время пользователям доступно свыше восьми десятков товарных позиций, включая ноутбуки компании Apple, игровые лэптопы, смартфоны (Apple и Samsung в том числе), а также планшетные компьютеры, телевизоры и даже шуруповёрты. Сервис тестируют в Москве и Московской области.

Взять что-то в аренду можно на сутки, неделю или месяц. При этом предусмотрен пробный период, в течение которого пользователь может отказаться от техники, если она не подошла ему по тем или иным параметрам. В будущем ритейлер планирует расширить ассортимент техники, доступной для аренды.

Теперь что касается стоимости. Заплатить за флагманский смартфон iPhone 13 за неделю нужно 3590 рублей. Месячная аренда телефона компании Apple обойдётся в 9890 рублей, то есть выгода составит около 1000 рублей.

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Отметим, что подобный сервис не является для российского потребителя чем-то уникальным. Ещё в прошлом году компании МТС и «МегаФон» начали сдавать смартфоны в аренду. За два года до них сервис аренды iPhone запустил re:Store, авторизованный партнёр компании Apple.