Презентация состоится 22 июня.

Пришло время, когда даже бюджетные смартфоны получают сразу из коробки операционную систему Android 12. Один из таких – Samsung Galaxy F13. Предстоящая новинка южнокорейской компании будет анонсирована менее чем через неделю.

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Смартфон будет оборудован 6,6-дюймовой жидкокристаллической панелью формата Full HD+. Частота обновления составит 90 Гц. В основе будет лежать фирменная матрица Infinity-V с каплевидным вырезом для фронтальной камеры на базе 8-мегапиксельного датчика изображения.

Samsung Galaxy F13 будет заключён в корпус из пластика без защиты от воды. На тыльной панели расположится тройная основная камера разрешением 50 МП + 5 МП + 2 МП. Сенсор на 5 МП будет дополняться ультра-широкоугольной оптикой. Бюджетные модели южнокорейской компании начали получать систему оптической стабилизации. Получит ли наш герой OIS, пока что неизвестно.

Сердцем смартфона станет фирменная однокристальная система Exynos 850. Это не самый известный мобильный процессор производителя из Южной Кореи. 8-нанометровая платформа используется в бюджетных решениях вроде Galaxy M13, который также имеет идентичные основную и фронтальную камеры наряду с тем же 6,6-дюймовым дисплеем.

Главной сильной стороне Samsung Galaxy F13 станет аккумуляторная батарея. Её ёмкость составит 6000 мА*ч, что на 1000 мА*ч больше в сравнении с уже упомянутой моделью Galaxy M13. Из прочих технических характеристик отметим выход под наушники, порт USB-C, 15-ваттную зарядку по проводу и боковой сканер отпечатков пальцев.

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Операционная система Android 12 будет дополняться проприетарным программным обеспечением One UI 4.1 сразу из коробки. Стоимость Samsung Galaxy F13 пока что не уточняется. В продаже модель появится с 8 ГБ оперативной памяти, правда, с учётом 4 ГБ виртуальной ОЗУ. Вместимость встроенного накопителя в зависимости от модификации составит 64 ГБ или 128 ГБ. Официальная презентация смартфона состоится 22 июня.