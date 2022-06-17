Обновление устраняет 65 уязвимостей.

В течение прошлой недели южнокорейская компания Samsung выпустила программное обеспечение One UI 4.1 с операционной системой Android 12 почти для полторы дюжины смартфонов. Обновление доступно в разных регионах, включая Российскую Федерацию.

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Во-первых, в Европе вышла прошивка под номером G998BXXU5CVEB для каждого их трёх флагманов прошлого поколения. Речь о Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, которые работают на базе мобильного процессора Exynos 2200.

Новое поколение тоже обновилось в полном составе, но не только в Европе, а во всех регионах. Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra с фирменным процессором Exynos 2200 получил обновление S90xBXXU2AVEH. Флагманам на однокристальной системе Snapdragon 8 Gen1 доступна сборка S90xEXXU2AVEH.

Также южнокорейский гигант не забыл о моделях 2020 года выпуска. Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra с мобильной платформой Exynos 990 обновились в Европе. Прошивка имеет номер G98xxXXSEFVE6. Две модели Fan Edition тоже получили «европейское» обновление. Для Galaxy S20 FE на Snapdragon 865 с поддержкой 5G вышел апдейт G781BXXU4FVE8, а для Galaxy S20 FE на Exynos 990 с 4G – G780FXXU9DVE7. При этом для последней модели уже доступно обновление в России.

Завершая тему флагманских смартфонов, отметим, что и Samsung Galaxy Fold 2 получил актуальную сборку One UI 4.1 на базе операционной системы Android 12. Для европейской версии складного флагмана доступна сборка F916BXXU2GVE9.

Апдейтом в течение недели обзавелись и смартфоны среднего/среднебюджетного классов. Samsung Galaxy A73, Galaxy A72 и Galaxy A33 5G пока что обновились только в азиатских странах, а Galaxy A52 5G – исключительно в Южной Америке.

Наконец, прошлогодний хит продаж Samsung Galaxy A52 без поддержки сетей пятого поколения получил апдейт в России. Прошивка имеет номер A525FXXU4BVE2.

Актуальная версия прошивки принесла патч безопасности операционной системы Android. Апдейт устраняет 65 уязвимостей, включая пять критических, а также более дюжины уязвимостей среднего и высокого уровня. Отмечается, что 48 уязвимостей устранила компания Google. С остальными справилась сама Samsung.

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Уязвимости давали хакерам возможность получить доступ к SIM-карте, камере и личным данным. В завершение добавим, что на смартфоны Samsung Galaxy S20 новая версия прошивка принесла улучшения для камеры.