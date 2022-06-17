Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
17 смартфонов Samsung получили актуальную прошивку One UI 4.1 на Android 12
Обновление устраняет 65 уязвимостей.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-45000р на 6800XT ASUS

В течение прошлой недели южнокорейская компания Samsung выпустила программное обеспечение One UI 4.1 с операционной системой Android 12 почти для полторы дюжины смартфонов. Обновление доступно в разных регионах, включая Российскую Федерацию.

реклама

Во-первых, в Европе вышла прошивка под номером G998BXXU5CVEB для каждого их трёх флагманов прошлого поколения. Речь о Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, которые работают на базе мобильного процессора Exynos 2200.

Новое поколение тоже обновилось в полном составе, но не только в Европе, а во всех регионах. Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra с фирменным процессором Exynos 2200 получил обновление S90xBXXU2AVEH. Флагманам на однокристальной системе Snapdragon 8 Gen1 доступна сборка S90xEXXU2AVEH.

Также южнокорейский гигант не забыл о моделях 2020 года выпуска. Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra с мобильной платформой Exynos 990 обновились в Европе. Прошивка имеет номер G98xxXXSEFVE6. Две модели Fan Edition тоже получили «европейское» обновление. Для Galaxy S20 FE на Snapdragon 865 с поддержкой 5G вышел апдейт G781BXXU4FVE8, а для Galaxy S20 FE на Exynos 990 с 4G – G780FXXU9DVE7. При этом для последней модели уже доступно обновление в России.

Завершая тему флагманских смартфонов, отметим, что и Samsung Galaxy Fold 2 получил актуальную сборку One UI 4.1 на базе операционной системы Android 12. Для европейской версии складного флагмана доступна сборка F916BXXU2GVE9.

Апдейтом в течение недели обзавелись и смартфоны среднего/среднебюджетного классов. Samsung Galaxy A73, Galaxy A72 и Galaxy A33 5G пока что обновились только в азиатских странах, а Galaxy A52 5G – исключительно в Южной Америке.

Наконец, прошлогодний хит продаж Samsung Galaxy A52 без поддержки сетей пятого поколения получил апдейт в России. Прошивка имеет номер A525FXXU4BVE2.

Актуальная версия прошивки принесла патч безопасности операционной системы Android. Апдейт устраняет 65 уязвимостей, включая пять критических, а также более дюжины уязвимостей среднего и высокого уровня. Отмечается, что 48 уязвимостей устранила компания Google. С остальными справилась сама Samsung.

анонсы и реклама
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Уязвимости давали хакерам возможность получить доступ к SIM-карте, камере и личным данным. В завершение добавим, что на смартфоны Samsung Galaxy S20 новая версия прошивка принесла улучшения для камеры.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung в России блокирует активацию смартфонов, ввезённых по «параллельному импорту»
13 июля будут представлены Samsung Galaxy XCover 6 Pro и Tab Active 4 Pro
Samsung Galaxy F13 получит Exynos 850, 50-МП камеру, АКБ на 6000 мА*ч и Android 12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3050 стоит 28 000р
39
Wargaming променял российский рынок на польский, где и будет развивать игру World of Tanks
17
Видеокарты дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3080 Ti стоит ниже официальной цены в РФ
19
Хешрейт сети Ethereum начинает снижаться
20
Биткоин дорожает, но эксперты ожидают падения курса до $5000 и советуют продавать криптовалюту
11
Курс доллара на Aliexpress опустился до 69 рублей
48
Сколько ОЗУ нужно современному игровому ПК – 4 Гб+ GeForce RTX 3080 против 10 игр в тесте TG
21
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
58
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
20
Motorola G32 с чипом UNISOC T606 и экраном IPS LCD может быть представлен в июле
+
Разработчики DUSK анонсировали классическую ролевую игру, до неприличия похожую на первые Fallout
6
СДЭК прокомментировала задержки при доставке заказов из своего маркетплейса «СДЭК Шоппинг»
4
Магазины РФ скинули цены на процессоры – Ryzen 9 5950X на 23 000р дешевле рекомендованной стоимости
10
Starlink начала поставлять в Украину терминалы спутникового интернета – подключение стоит $600
11
Поток видеокарт хлынул на вторичный рынок — на eBay есть GeForce RTX 3080 по 420 долларов США
18
Colorful представила геймерский моноблок G-One Plus с Core i7-12700H и RTX 3060
1
Twitter заблокировал Дмитрия Рогозина за хейтспич в адрес Украины
53
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 25 000р
14
Россиянин выиграл иск к Sony из-за отключения PlayStation Store
22
Lenovo выпустила игровые ноутбуки Legion с чипами Ryzen 6000 и графикой RTX 30 по цене от $1130
2

Популярные статьи

Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
97
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
93
Prodeus: Doom с Kickstarterа
15
Полицейское кино: Эдди Мёрфи возвращается в Беверли-Хиллз
9
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
4
Запоздалый мини-отзыв Amazon Kindle Paperwhite 2015 - верный спутник на долгие годы
34
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

ахахах
16:40
а это либерал.У России две беды-либералы и жиды
Coca-Cola уходит из РФ – на этот раз окончательно и насовсем
ахахах
16:37
я в 80-х в видеосалоне смотрел "хищник" впервые по видаку-фильм конешно культовый,но такого,как первая часть его,уже несделают
Coca-Cola уходит из РФ – на этот раз окончательно и насовсем
Rey.B.
16:31
Человек тоже кислотой начинён, если уж так. - В желудке соляная кислота. А если палец занозишь, то выделяются кислоты и её разъедают. Так что "Чужой" основан на реальном биологическом процессе. В его ...
Coca-Cola уходит из РФ – на этот раз окончательно и насовсем
ахахах
16:31
видел как "солнцепёки" работают по живой силе
Coca-Cola уходит из РФ – на этот раз окончательно и насовсем
sgs
16:31
А сколько они стоили ? От каких сумм подешевело ?
RTX 3080 Ti продаются за 107 000 рублей из-за падения криптовалют
Артур Эмирян
16:28
Все элементарно, B450 на складе до верху, переименовали в 550 и вперёд!
Среди материнских плат AMD AM4 на базе чипсета B550 появились варианты без поддержки PCIe Gen4
rainaustin
16:28
Только вот изображения просто от художника, фаната фолычей не более того :)
Анонсирована DUSK — классическая ролевая игра, до неприличия похожая на первые Fallout
ахахах
16:28
на украинских фронтах уже под 100 тыс ВСУшников денацифицировали
Coca-Cola уходит из РФ – на этот раз окончательно и насовсем
ахахах
16:24
на "Азоте" в Северодонецке,говорят щас в блокаде под 50 иностранных наёмников сидят
Coca-Cola уходит из РФ – на этот раз окончательно и насовсем
[Леди Яга]
16:24
Coca-Cola - это сущие мелочи. "«Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S, на разработку которых получила 5,64 млрд руб. в качестве субсидии от Минпромторг. из-за о...
Coca-Cola уходит из РФ – на этот раз окончательно и насовсем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем