Смартфон стоит около 400 долларов.

Китайская компания Xiaomi в конце мая этого года представила смартфон Redmi Note 11T Pro+. Покупателям стала доступна как обычная версия, которая первой в истории серии получила 512 ГБ встроенной памяти, так ограниченное издание. Оно получило название Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ Astro Boy Limited Edition. Спустя почти месяц после премьеры производитель показал, что получат покупатели помимо самого смартфона.

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Комплект поставки включает стилизованный чехол. Руководство пользователя выполнено в виде комикса. Также в коробке есть зарядное устройство. Мощность не уточняется, но сам смартфон поддерживает быструю зарядку по проводу на 120 Вт.

Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ Astro Boy Limited Edition обзавёлся новым графическим интерфейсом. Разработчики программного обеспечения добавили в MIUI 13 новые обои, экран блокировки, пиктограммы приложений и анимацию зарядки.

Новинка оборудована 5-нанометровым мобильным процессором Dimensity 8100. В отличие от обычной версии Pro+ она не может похвастаться 512 ГБ постоянной памяти, что странно. Доступен смартфон только с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 256 ГБ.

Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ Astro Boy Limited Edition выделяется оригинальным дизайном тыльной стороны. В арсенале также есть основная камера разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП, 144-герцевый дисплей на базе 6,67-дюймовой жидкокристаллической матрицы, стереофонические динамики и аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА*ч.

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Работает смартфон под управлением операционной системы Android 12. Из прочего отметим выход под наушники, чип NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и 16-мегапиксельную камеру для селфи. Корпус защищён от брызг в соответствии с нормами стандарта IP53. Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ Astro Boy Limited Edition составила чуть менее 400 долларов.