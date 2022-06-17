Проблема затрагивает 20% телефонов.

Из-за отказа многих зарубежных компаний поставлять в Россию смартфоны правительство страны разрешило «серые поставки», которые назвали «параллельным импортом». Недавно на прилавках российских магазинов появились смартфоны Samsung, привезённые из Казахстана. Правда, их стоимость оказалась заметно выше. Например, Galaxy A73 в топовой модификации продавался примерно за 70 000 рублей, тогда как в Европе он стоит более чем вдвое дешевле.

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Как стало известно, высокая цена оказалась не единственной проблемой для российского покупателя. Компания Samsung начала блокировать активацию смартфонов, ввезённых в Россию по схеме «параллельного импорта». К слову, это не относится к устройствам, которые прибыли из Казахстана.

Покупатели телефонов Samsung, которые были импортированы из других стран, не могут завершить процесс активации аппарата. Смартфон просит вставить SIM-карту сотового оператора из той страны, куда устройство было изначально поставлено. Мало того, для полной активации нужно некоторое время пользоваться SIM-картой и совершать звонки. Пресс-служба производителя из Южной Кореи отмечает, что такой подход существует в ряде других государств.

Решить проблему можно, но для этого придётся немного подождать и доплатить. После покупки смартфона, которые не удаётся активировать, нужно отнести его в один из авторизованных центров компании Samsung. Процедура активации стоит 5000 рублей и займёт около двух недель. Именно столько специалистам сервисного центра требуется времени на рассмотрение заявки и получение специального кода для региональной разблокировки телефона.

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Как мы написали выше, эта проблема не относится к смартфонам, ввезённым из Казахстана. А из этой страны только в прошлом месяце было импортировано около 50 000 телефонов. Пользователи никак не застрахованы от покупки «проблемного телефона». Они могут продаваться в любом магазине страны, но проблема затрагивает приблизительно 20% импортированных смартфонов.