Также могут показать X4 GT Pro.

Китайская компания Xiaomi на следующей неделе проведёт очередную большую презентацию. В рамках мероприятие состоится премьера как минимум двух новых смартфонов: POCO F4 и POCO X4 GT. Не исключено, что также будет представлена модель X4 GT Pro.

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POCO F4 будет глобальной версией Redmi K40S с камерой на 64 МП вместо 48 МП и аккумулятором на 4520 мА*ч вместо 4500 мА*ч. Международная версия смартфона в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 ГБ будет стоить 459 долларов.

В арсенал грядущей новинки войдёт 120-герцевая панель Full HD+ AMOLED диагональю 6,67 дюйма. Мощность быстрой зарядки составит 67 Вт. Также подтверждается появление системы оптической стабилизации изображения, чем не может похвастаться прошлогодний хит продаж POCO F3, который продаётся официально и в России.

POCO F4, как и его предшественник, будет работать под управлением однокристальной системы Snapdragon 870. Таким образом, грядущая новинка постарается привлечь покупателей в первую очередь новым дизайном и улучшенной основной камерой.

Что касается POCO X4 GT, это будет глобальная версия китайского Redmi Note 11T Pro, который стоит в базовой комплектации менее 300 долларов. Под капотом смартфона установлена мобильная платформа Dimensity 8100, выполненная по 5-нанометровой технологии.

Аккумулятор POCO X4 GT будет иметь ёмкость 5080 мА*ч и получит поддержку 67-ваттной зарядки по проводу. Разрешение основной камеры составит 64 МП + 8 МП + 2 МП. Тут уже обойдутся без оптической стабилизации. Также отметим стереозвук, выход под наушники, 16-мегапиксельный фронтальный модуль и дисплей IPS диагональ 6,6 дюйма с поддержкой частоты обновления 144 Гц и Dolby Vision.

Оба смартфона будут представлены 23 июня. Они поступят в продажу с предустановленным программным обеспечением MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. В этом году модели должны будут получить MIUI 13.5. Заметим, что 23 июня на рынке появится ещё один смартфон китайской компании. Речь об анонсированном накануне бюджетнике Xiaomi POCO C40 на неизвестном процессоре JR510.

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В завершение добавим, что если мы всё же увидим Xiaomi POCO X4 GT Pro на следующей неделе, то от обычного POCO X4 GT он будет отличаться ёмкостью аккумулятора (4400 мА*ч против 5080 мА*ч), мощностью быстрой зарядки (120 Вт против 67 Вт) и более высокой ценой (в Китае разница составляет около 50 долларов).