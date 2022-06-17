Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Xiaomi POCO F4 и POCO X4 GT будут представлены 23 июня
Также могут показать X4 GT Pro.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-45000р на 6800XT ASUS

Китайская компания Xiaomi на следующей неделе проведёт очередную большую презентацию. В рамках мероприятие состоится премьера как минимум двух новых смартфонов: POCO F4 и POCO X4 GT. Не исключено, что также будет представлена модель X4 GT Pro.

реклама

POCO F4 будет глобальной версией Redmi K40S с камерой на 64 МП вместо 48 МП и аккумулятором на 4520 мА*ч вместо 4500 мА*ч. Международная версия смартфона в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 ГБ будет стоить 459 долларов.

В арсенал грядущей новинки войдёт 120-герцевая панель Full HD+ AMOLED диагональю 6,67 дюйма. Мощность быстрой зарядки составит 67 Вт. Также подтверждается появление системы оптической стабилизации изображения, чем не может похвастаться прошлогодний хит продаж POCO F3, который продаётся официально и в России.

POCO F4, как и его предшественник, будет работать под управлением однокристальной системы Snapdragon 870. Таким образом, грядущая новинка постарается привлечь покупателей в первую очередь новым дизайном и улучшенной основной камерой.

Что касается POCO X4 GT, это будет глобальная версия китайского Redmi Note 11T Pro, который стоит в базовой комплектации менее 300 долларов. Под капотом смартфона установлена мобильная платформа Dimensity 8100, выполненная по 5-нанометровой технологии.

Аккумулятор POCO X4 GT будет иметь ёмкость 5080 мА*ч и получит поддержку 67-ваттной зарядки по проводу. Разрешение основной камеры составит 64 МП + 8 МП + 2 МП. Тут уже обойдутся без оптической стабилизации. Также отметим стереозвук, выход под наушники, 16-мегапиксельный фронтальный модуль и дисплей IPS диагональ 6,6 дюйма с поддержкой частоты обновления 144 Гц и Dolby Vision.

Оба смартфона будут представлены 23 июня. Они поступят в продажу с предустановленным программным обеспечением MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. В этом году модели должны будут получить MIUI 13.5. Заметим, что 23 июня на рынке появится ещё один смартфон китайской компании. Речь об анонсированном накануне бюджетнике Xiaomi POCO C40 на неизвестном процессоре JR510.

анонсы и реклама
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

В завершение добавим, что если мы всё же увидим Xiaomi POCO X4 GT Pro на следующей неделе, то от обычного POCO X4 GT он будет отличаться ёмкостью аккумулятора (4400 мА*ч против 5080 мА*ч), мощностью быстрой зарядки (120 Вт против 67 Вт) и более высокой ценой (в Китае разница составляет около 50 долларов).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

15 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
Глобальная версия Xiaomi POCO C40 получила неизвестный чип JR510 и будет доступна с 23 июня
Xiaomi показала распаковку лимитированной версии Redmi Note 11T Pro+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3080 Ti стоит ниже официальной цены в РФ
21
Хешрейт сети Ethereum начинает снижаться
20
Биткоин дорожает, но эксперты ожидают падения курса до $5000 и советуют продавать криптовалюту
12
Курс доллара на Aliexpress опустился до 69 рублей
48
Сколько ОЗУ нужно современному игровому ПК – 4 Гб+ GeForce RTX 3080 против 10 игр в тесте TG
21
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
61
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
23
Разработчики DUSK анонсировали классическую ролевую игру, до неприличия похожую на первые Fallout
6
Магазины РФ скинули цены на процессоры – Ryzen 9 5950X на 23 000р дешевле рекомендованной стоимости
10
Starlink начала поставлять в Украину терминалы спутникового интернета – подключение стоит $600
11
СДЭК прокомментировала задержки при доставке заказов из своего маркетплейса «СДЭК Шоппинг»
4
Поток видеокарт хлынул на вторичный рынок — на eBay есть GeForce RTX 3080 по 420 долларов США
18
Colorful представила геймерский моноблок G-One Plus с Core i7-12700H и RTX 3060
1
Twitter заблокировал Дмитрия Рогозина за хейтспич в адрес Украины
53
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 25 000р
14
Майнинг на видеокартах стал невыгодным – 2-я по прибыльности криптовалюта исчерпала запасы монет
5
Россиянин выиграл иск к Sony из-за отключения PlayStation Store
22
Майнеры массово распродают фермы с видеокартами, а цены в магазинах ЕС уже ниже рекомендованных
13
Lenovo выпустила игровые ноутбуки Legion с чипами Ryzen 6000 и графикой RTX 30 по цене от $1130
2
На Авито появились дешевые видеокарты после майнинга: RTX 3090 за 100 тыс. рублей
26

Популярные статьи

Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
102
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
97
Prodeus: Doom с Kickstarterа
15
Полицейское кино: Эдди Мёрфи возвращается в Беверли-Хиллз
9
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
6
Запоздалый мини-отзыв Amazon Kindle Paperwhite 2015 - верный спутник на долгие годы
37
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

HREN
18:29
Автор задолбал уже врать - рекомендованная цена на 5900х - 395 долларов США. Умножаем на курс 57 и получаем = 22515 рублей. В сравнении с твоей версией отличие более чем в полтора раза.
Магазины РФ скинули цены на процессоры AMD – Ryzen 9 5900X на 14 000р ниже рекомендованной стоимости
sevik68
18:29
За 30к предлагают новую 2060 12гб с чипом от 2060 супер
Samsung Galaxy F13 получит Exynos 850, 50-МП камеру, АКБ на 6000 мА*ч и Android 12
Зеновий Радеонович
18:26
Возможности прихода зимы? Так она уже пришла, просто не все это поняли
Samsung Galaxy F13 получит Exynos 850, 50-МП камеру, АКБ на 6000 мА*ч и Android 12
Рустам Ж
18:26
я 5900х боксовый без кулера новый запечатанный в начале года покупал за 42т.р., сейчас 37т.р, что то разницы в 14т.р. не вижу
Магазины РФ скинули цены на процессоры AMD – Ryzen 9 5900X на 14 000р ниже рекомендованной стоимости
alexssham
18:25
i7 8700k и 1080(которой уже 6 лет) тащит Far cry 6 в 60fps в FHD стабильно на высоких. Ps. у меня видяха на 2 года старее моего лексуса.
RTX 3080 Ti продаются за 107 000 рублей из-за падения криптовалют
Анатолий Павлюшин
18:24
Хуже... украинцы:(
Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
barabu64
18:23
Заглот, тебе не надоело постить одни и те же новости про падения цен и укрепление рубля, смени уже методичку, задрал ушлепок😠 Про укрепление рубля можешь бабушкам на лавочке рассказать, если ьы в дей...
Twitter заблокировал Дмитрия Рогозина за хейтспич в адрес Украины
swr5
18:23
Кодури медаль дадут - "За развал Интела". Казачок засланный оказался.
Видеокарты Intel Arc не поддерживают процессоры AMD, а Arc A380 всего на 4% быстрее Radeon RX 6400
dimkahon
18:19
К примеру затем, чтобы на своем 144 Гц 2560х1440 монике я мог играть в любую игру с vsync и фсе на макс.
RTX 3080 Ti продаются за 107 000 рублей из-за падения криптовалют
&lt;TopUpdate&gt;
18:17
ну хз, тут как повезёт. у меня вот уже больше двух лет стоит майнерская rx 470, и она холодная и тихая. И работает без проблем.
RTX 3080 Ti продаются за 107 000 рублей из-за падения криптовалют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем