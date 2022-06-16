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Глобальная версия Xiaomi POCO C40 получила неизвестный чип JR510 и будет доступна с 23 июня
Стоимость станет известна в день начала продаж.
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Китайская компания Xiaomi во второй раз анонсировала смартфон POCO C40. На прошлой неделе модель была представлена во Вьетнаме, а теперь состоялся дебют глобальной версии, которая отличает в первую очередь мобильным процессором.

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Скорее всего вы никогда не слышали о таком производителе как JLQ. Это шанхайский чипмейкер. Он создал для POCO C40 однокристальную систему JR510. В ней CPU представлен двумя ядрами с частотой 2 ГГц и четырьмя с частотой 1,5 ГГц. Да, их шесть, а не восемь. За графику отвечает видеоускоритель Mali-G52. Ожидается, что никому неизвестная ранее однокристальная система сможет обеспечить производительность на уровне Helio G35 и Snapdragon 450. Простыми словами, ничего эдакого новинка нам не предложит.

На лицевой стороне смартфона установлен жидкокристаллический дисплей формата HD+. Он имеет размер 6,71 дюйма по диагонали и вырез в форме капли, где располагается фронтальная камера. Разрешение оной не уточняется. О поддержке технологии распознавания лиц не упоминается, то сканера отпечатков пальцев точно не предусмотрено.

Основная камера Xiaomi POCO C40 всеми силами пытается показать, что она тройная. На самом деле в ней установлено два модуля. Главный имеет разрешение 13 МП, а вспомогательный – 2 МП. Увы, тут даже макромодуля нет. Дополнительный датчик изображения размывает фон в портретном режиме. Ещё несколько лет назад Xiaomi хвасталась тем, что её прошивка MIUI без труда может размывать фон, поэтому в дополнительных сенсорах её смартфоны не нуждались. Но времена меняются.

Подсистема питания в новинке представлена аккумулятором на 6000 мА*ч. Этого хватит для того, чтобы поделиться зарядом с другими устройствами, для чего предусмотрена поддержка 10-ваттной реверсивной зарядки по проводу. Мощность в обратную сторону составляет 18 Вт.

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Новинка будет доступна в двух модификациях памяти. Базовый вариант предложит пользователям 3 ГБ ОЗУ, а топовый – 4 ГБ. Объём постоянного запоминающего устройства составляет 32 ГБ и 64 ГБ соответственно. В обоих случаях можно расширить хранилище картой microSD. В продажу смартфону поступит в чёрной, зелёной и жёлтой расцветках. Стоимость, версия операционной системы Android и ревизия прошивки MIUI не уточняются. Купить Xiaomi POCO C40 можно будет ровно через неделю, 23 июня.

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#xiaomi
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