Основатель Microsoft не владеет криптовалютой.

Американский миллиардер Билл Гейтс оказался не в восторге от идеи инвестировать в криптовалюту или невзаимозаменяемые токены. Основатель компании Microsoft заявил, что покупатели таких активов руководствуются так называемой теорией «большего дурака».

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Если по-простому, человек, который покупает криптовалюту или NFT с завышенной ценой надеется, что найдётся кто-то другой (то есть больший дурак), кто сможет купить у него их ещё дороже. Об этом Билл Гейтс рассказал во время интервью на мероприятии TechCrunch, посвящённом вопросам изменения климата.

По мнению миллиардера, более подходящий вариант для инвестирования средств – фермы, фабрики или компании, которые создают продукцию. Также Гейтс отметил, что он не покупал ни криптовалюты, ни невзаимозаменяемых токенов.

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Напомним, зимой прошлого года Билл Гейтс выражал опасения и скептицизм по отношению к критпоинвестициям. Тогда основателю Microsoft не понравилось, что, в частности, стоимость криптовалюты Bitcoin могла резко меняться. Для изменения курсу в любую сторону было достаточно Илону Маску или кому-либо из других известных инвесторов сделать простой пост в социальной сети.