Китайский производитель носимых гаджетов Huami выпустил новые умные часы. Модель выходит под известным брендом Amazfit. Новинка получила название Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition. Она представляет собой обновлённую модификацию часов Amazfit GTR 3 Pro, которые были представлены осенью минувшего года.
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Новый носимый гаджет тоже оборудован 1,45-дюймовым круглым экраном с разрешением 480 x 480 точек. Устройство умеет отслеживать частоту сердечных сокращений в режиме 24/7, определять уровень насыщения крови кислородом и выполнять мониторинг сна (качество + продолжительность).
Ограниченная версия также сохранила навигационный приёмник GPS, поддержку 150 видов тренировок и около двух сотен циферблатов. Часы оборудованы аккумулятором, который обеспечивает до двух недель дней автономной работы. Также новинка имеет встроенный микрофон, динамик наряду с беспроводными адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.0.
Главное отличие от оригинальной модели – внешний вид. В Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition используется плоский дисплей без любых скруглений. Также немного изменился внешний вид боковых кнопок и добавился ремешок из кожи.
Оригинальные умные часы Amazfit GTR 3 Pro оценили в 230 долларов на старте продаже. Версия Limited Edition будет доступна за 250 долларов. Однако, первые покупатели смогут приобрести ограниченное издание носимого гаджета за 210 долларов. Тираж лимитированной версии не уточняется.