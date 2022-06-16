Дмитрий Рогозин пожаловался на то, что социальная сеть Twitter ограничила действие его учётной записи. Причиной стало не очередное высказывание в адрес Илона Маска, а то, что глава компании «Роскосмос» назвал Украину экзистенциальной угрозой для России.
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Об этом сообщил сам Рогозин в Telegram, прикрепив соответствующий скриншот. На изображении видно, что модераторы социальной сети просят удалить две записи, а не одну. Какой ещё твит нарушил правила платформы, не уточняется.
Модераторы утверждают, что аккаунт Рогозина будет заблокирован до тех пор, пока он не удалит записи, в которых разжигается ненависть. Глава «Роскосмоса» не планирует этого делать. По крайней мере, так он сам говорит.
Дмитрий Рогозин заявил, что ведёт учётную запись уже более 13 лет – со времён работы постоянным представителем Российской Федерации при НАТО. По его словам, за эти годы Twitter превратился в платформу для антироссийских высказываний.