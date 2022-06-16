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GeForce RTX 3080 на eBay подешевела до $640 на фоне обрушения курсов криптовалют
Официальная стоимость составляет 700 долларов.
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Рынок криптовалют продолжает штормить. Его капитализация упала до 911 млрд долларов. За последнюю неделю Bitcoin потерял почти треть своей цены (30%), а Ethereum – более чем треть (38%). Сейчас стоимость двух основных цифровых активов составляет 21 200 долларов и 1130 долларов соответственно.

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На этом фоне падают в цене и графические ускорители. В частности, видеокарты GeForce RTX 3080 на площадке eBay уже подешевела до 640 долларов. С начал месяца цена ускорителя для настольных компьютеров уже снизилась на 17%.

Ещё в первый день лета средняя стоимость графического адаптера составляла 900 долларов. За две недели цена упала до 743 долларов, а за день – до 640 долларов. Рекомендованная производителем стоимость видеокарты составляет 700 долларов, хотя две недели назад ритейлеры продавали её за 800 долларов.

GeForce RTX 3080 оборудована графическим процессором GA102, выполненным по нормам 8-нанометровой технологии. Чип референсной модели имеет частоту 1710 МГц в режиме Boost. Карте оснащена 10 ГБ памяти типа GDDR6X с частотой 19 ГГц, 320-битной шиной и максимальной пропускной способностью 760,3 ГБ/сек.

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3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

На борту модели есть 8704 потоковых процессора и 68 ядер трассировки лучей. Согласно тестам TechPowerUp, графический ускоритель по части производительности находится между Radeon RX 6800 XT (-3%) и Radeon RX 6900 XT (+6%).

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#geforce rtx 3080
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