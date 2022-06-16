Подключить спутниковый интернет могут все желающие.

В конце февраля 2022 года Министерство цифровой трансформации договорилось с компанией Starlink о поставках терминалов спутникового интернета для военных и критически важной инфраструктуры. Сейчас подключить себе спутниковый интернет могут все желающие.

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При этом компания отмечает, что не отправляет терминалы в районы, где ведутся боевые действия. Для жителей таких территорий тоже есть возможность заказать Starlink. Для этого нужно указать альтернативный адрес.

Главный провайдер спутникового интернета в Украине – компания «Датагруп». Тариф стоимостью около 55 долларов в месяц предлагает клиентам скорость 20 Мбит/сек на скачивание и 5 Мбит/сек на загрузку. За подключение нужно заплатить почти 120 долларов.

У Starlink скорость в разы выше. Компания заявляет, что максимальная скорость скачивания по тарифу составляет 200 Мбит/сек, а скорость загрузки – 25 Мбит/сек. Заметим, что медианна скорость интернета в Украине в середине весны находилась на уровне 50 Мбит/сек в обе стороны.

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Однако, спутниковый интернет американской компании стоит в разы дороже. Так, стоимость подключения составляет 600 долларов, включая 100 долларов за предварительный заказ. Абонентская плата – 120 долларов в месяц. Как долго будут ехать терминалы, пока что не уточняется.