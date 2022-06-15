Китайская компания vivo представила европейскую версию флагманского камерофона vivo X80 Pro. Новинку уже в конце месяце можно будет приобрести официально. Первыми купить смартфон смогут жители Румынии, Чехии и Италии.
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Оригинальная модель, которая дебютировала в Китае несколько месяцев назад, доступна с чипами Snapdragon 8 Gen1 и Dimensity 9000. В Европу приехал только вариант с однокристальной системой компании Qualcomm, что должно порадовать многих пользователей.
Главная особенность vivo X80 Pro – это его камера. Смартфон несёт на борту сразу два телеобъектива. 8-мегапиксельный обеспечивает зум кратностью 5x без потери качества. Для этого его оборудовали перископической оптикой. Обычный телеобъектив имеет разрешение 12 МП и позволяет получать снимки и видео с приближением 2x. Оба получили систему оптической стабилизации изображения.
В главном модуле флагмана используется датчик изображения на 50 МП в паре с объективом с апертурой f/1,6. Оптическая стабилизация картинки тоже заявлена. Без OIS оставили только ультра-широкоугольный модуль на 48 МП. Также отметим оптику Zeiss T*, поддержку съёмки в 8K UHD при 30 FPS и 4K UHD при 60 FPS.
На лицевой стороне установлена фронтальная 32-мегапиксельная камера. Для неё отвели небольшой круглый вырез вверху по центру дисплея. Сам экран тоже можно назвать сильной стороной vivo X80 Pro. В его основу положена панель на органических светодиодах LTPO3 с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1500 нит и разрешением QHD+. Диагональ составляет 6,78 дюйма.
Подсистема питания представлена аккумулятором на 4700 мА*ч. Он поддерживает проводную и беспроводную зарядку на 80 Вт и 50 Вт соответственно. Из остального отметим стереозвук, защиту от воды класса IP68, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, NFC и операционную систему Android 12 в составе прошивки Funtouch 12.
Дешевле всего vivo X80 Pro стоит в Чехии. Там его начнут продавать с 23 июня по цене 1090 евро. Лишь на 10 евро дороже смартфон стоит в Австрии, где продажи начнутся 7 июля. В конце этого месяца купить новинку смогут жители Румынии за 1115 евро.
Дороже всего камерофон стоит в Германии и Италии – по 1300 евро. Также он будет доступен в Польше за 1285 евро, Болгарии, Словении и Испании за 1200 евро. Вне зависимости от региона продаж vivo X80 Pro оснащается 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 256 ГБ.