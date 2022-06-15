Презентация состоится 12 июля 2022 года.

В прошлом году уже бывший директор компании OnePlus Карл Пей основал бренд Nothing, под которым в ближайшее время будет выпущен первый смартфон. Модель называется Nothing Phone (1). Компания несколько недель подогревала интерес к устройству, и вот сейчас опубликовала первую фотографию грядущей новинки.

реклама

По части дизайна ключевой особенностью Nothing Phone (1) станет прозрачная задняя сторона. Напомним, что первый такой смартфон представила ещё весной 2018 года компания HTC. Название бренда можем видеть в левом нижнем углу, а вверху установлена сдвоенная основная камера, справа от которой расположилась небольшая светодиодная вспышка.

Модель будет работать под управлением фирменного программного обеспечения Nothing OS. В основу проприетарной прошивки ляжет операционная система Android 12. Также смартфон получил поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 45 Вт.

Nothing Phone (1) не будет флагманом. Аппаратная платформа модели будет построена на базе новой 5-нанометровой системы-на-кристалле Snapdragon 7 Gen1. Это мобильный процессор среднебюджетного уровня, который в плане производительности находится примерно на одном уровне со Snapdragon 778G.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Больше информации о технических характеристиках Nothing Phone (1) пока что нет. Официальная пресс-конференция, посвящённая премьере дебютного смартфона бренда, пройдёт менее чем через месяц. Мероприятие намечено на 12 июля.