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15 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
В России прошивка доступна для четырёх моделей.
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В течение прошлой недели китайская компания Xiaomi выпустила свежую версию программного обеспечения MIUI 13 более чем для дюжины смартфонов. Мы говорим исключительно о моделях, которые продаются за пределами Поднебесной. Четыре аппарата обновились в России.

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С них и начнём. Владельцы бюджетных моделей Redmi 10 и Redmi 10 (2022) могут установить уже операционную систему Android 12 с апрельским патчем безопасности. Прошивка для них имеет номер v13.0.1.0 SKURUXM. Это первый апдейт для двух смартфонов.

Ещё два устройства производителя из Поднебесной получили российскую версию программного обеспечения, но уже с более новым патчем – за май нынешнего года. Речь о Xiaomi 11T и Xiaomi Mi Note 10 Lite. Номера – v13.0.2.0 SKWRUXM и v13.0.3.0 SFNRUXM соответственно. Оба работают под управлением операционной системы Android 12.

Для девяти смартфонов компании Xiaomi вышло обновление в Европе. При этом флагманы Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro и бюджетные модели Redmi Note 10 5G и POCO M3 Pro 5G пока обновляются только в рамках программы Mi Pilot. Для первых двух устройств вышла прошивка MIUI 13 с номером v13.0.7.0 SJDEUXM с заплаткой безопасности за первый месяц лета этого года. Второй дуэт получил операционную систему Android 12 и майский патч с апдейтом v13.0.2.0 SKSEUXM.

Теперь – об интересном. Для Redmi Note 11T Pro / Pro+ стало доступно первое европейское обновление – v13.0.1.0 SLDEUXM. В списке изменений значится только оптимизация работы системы. Но интересное здесь другое. Всё дело в том, что оба смартфона ещё даже не были представлены на глобальном рынке. Выход прошивки говорит нам о том, что премьера уже не за горами.

Xiaomi 11T вместе с российской версией MIUI 13 получил стабильную оболочку в Европе. Апдейт под номером v13.0.5.0 SKWEUXM добавил майский патч безопасности Android. Также компания выпустила финальную сборку для Xiaomi Mi 11 и Redmi Note 8 (2021). Смартфоны 2021 года выпуска получили обновления v13.0.6.0 SKBEUXM с июньским патчем и v13.0.4.0 SCUEUXM с заплаткой за май соответственно.

И в завершение о полноценной глобальной версии программного обеспечения. Увы, не так много смартфонов обновилось на прошлой неделе – только три. Во-первых, Xiaomi Mi 10 Lite со сборкой v13.0.3.0 SJIMIXM получил патч за май. Во-вторых, на Redmi Note 10S «прилетела» версия v13.0.6.0 SKLMIXM с Android 12 и заплаткой за май. В-третьих, Redmi Note 10 обзавёлся надстройкой с номером v13.0.8.0 SKGMIXM с патчем за июнь. Обеим моделям Redmi Note обновление доступно по программе Mi Pilot.

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