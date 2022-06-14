В ближайшее время южнокорейская компания Samsung обновит серию защищённых смартфонов. После того как производитель перестал выпускать более прочные версии флагманов, получить модель с повышенной защитой можно только в рамках серии Galaxy Xcover. Следующая новинка – Samsung Galaxy Xcover 6 Pro. Технические характеристики уже известны.
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Смартфон будет оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 778G. Однокристальная система будет дополняться 8 ГБ оперативной памяти, в то время как объём встроенного хранилища составит 128 ГБ. Других модификаций предусмотрено не будет.
Корпус Samsung Galaxy Xcover 6 Pro получит защиту от воды и пыли, соответствующую стандарту IP68. Также будет заявлена защита от падений и экстремальных температур в соответствии с требованиями стандарта американской рамках MIL-STD-810G.
На лицевой панели смартфона будет установлен дисплей формата Full HD+. В его основу ляжет жидкокристаллическая матрица диагональю 6,6 дюйма. О повышенной частоте обновления изображения информации нет.
Основная камера будет представлена двумя датчиками изображения, но пока известно только разрешение главного – 50 МП. Во фронтальной камере будет использоваться 13-мегапиксельная матрица с поддержкой технологии Face Unlock. Также отметим аккумуляторную батарею ёмкостью 4050 мА*ч.
Стоимость Samsung Galaxy Xcover 6 Pro пока что не уточняется. В продажу смартфон поступит с предустановленной прошивкой One UI 4.1 на базе операционной системы Android 12. Напомним, в прошлом году компания анонсировала модель Galaxy Xcover 5 фирменном 8-нанометровом процессоре Exynos 850 с операционной системой Android 11 и оболочкой One UI 2.0. Сейчас смартфон стоит в Европе чуть более 200 евро в конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем вместимостью 64 ГБ.