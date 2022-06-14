Преемник популярного realme GT Explorer Master.

Китайская компания realme в прошлом году представила смартфон GT Explorer Master первого поколения, который оказался очень популярным за счёт сочетания хороших технических параметров и относительно низкой цены. С анонса прошло почти одиннадцать месяцев, и уже пошли разговоры о модели realme GT 2 Explorer Master. Её технические характеристики утекли в сеть накануне.

реклама

Грядущая новинка будет оборудована топовым 4-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 8+ Gen1. Уже есть информация, что этой однокристальной системой будет оснащаться более дюжины флагманов второй половины года. Правда, официально об использовании новой SoC заявила только ASUS.

В realme GT 2 Explorer Master мобильный процессор будет трудиться в паре с 6-12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. В топовой модификации смартфон предложит пользователям хранилище UFS 3.1 вместимостью 512 ГБ. Подсистема питания будет представлена двумя аккумуляторами ёмкостью по 2440 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит 100 Вт.

Сильной стороной будущего флагмана должна стать основная камера. В её состав войдёт сразу два модуля на 50 МП – широкоугольный и ультра-широкоугольный. Увы, безе телеобъектива. Третий компонент системы – сенсор для макросъёмки с 2-мегапиксельным разрешением.

Для любителей фотографировать себя будет предусмотрена фронтальная камера на базе 16-мегапиксельного датчика изображения с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта и технологии распознавания лиц. Модуль расположится в вырезе 6,7-дюймового дисплея. Сам экран в realme GT 2 Explorer Master будет построен на базе панели на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев. Частота обновления составит 120 Гц, а разрешение 1080 точек по узкой стороне, то есть Full HD+.

realme GT 2 Explorer Master будет продаваться с прошивкой realme UI 3.0 сразу из коробки. Оболочка будет построена на базе операционной системы Android 12. Стоимость смартфона и дата официальной презентации пока что не уточняются.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Напомним, что оригинальный realme GT Explorer Master тоже получил панель OLED на 120 Гц и 32-мегапиксельный фронтальный модуль. Сердцем смартфона является 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 870. Также в арсенале есть основная камера разрешением 50 МП + 16 МП + 2 МП, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой. Смартфон поступил в продажу в Европе по цене 500 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.