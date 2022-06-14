Китайская компания realme в прошлом году представила смартфон GT Explorer Master первого поколения, который оказался очень популярным за счёт сочетания хороших технических параметров и относительно низкой цены. С анонса прошло почти одиннадцать месяцев, и уже пошли разговоры о модели realme GT 2 Explorer Master. Её технические характеристики утекли в сеть накануне.
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Грядущая новинка будет оборудована топовым 4-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 8+ Gen1. Уже есть информация, что этой однокристальной системой будет оснащаться более дюжины флагманов второй половины года. Правда, официально об использовании новой SoC заявила только ASUS.
В realme GT 2 Explorer Master мобильный процессор будет трудиться в паре с 6-12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. В топовой модификации смартфон предложит пользователям хранилище UFS 3.1 вместимостью 512 ГБ. Подсистема питания будет представлена двумя аккумуляторами ёмкостью по 2440 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит 100 Вт.
Сильной стороной будущего флагмана должна стать основная камера. В её состав войдёт сразу два модуля на 50 МП – широкоугольный и ультра-широкоугольный. Увы, безе телеобъектива. Третий компонент системы – сенсор для макросъёмки с 2-мегапиксельным разрешением.
Для любителей фотографировать себя будет предусмотрена фронтальная камера на базе 16-мегапиксельного датчика изображения с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта и технологии распознавания лиц. Модуль расположится в вырезе 6,7-дюймового дисплея. Сам экран в realme GT 2 Explorer Master будет построен на базе панели на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев. Частота обновления составит 120 Гц, а разрешение 1080 точек по узкой стороне, то есть Full HD+.
realme GT 2 Explorer Master будет продаваться с прошивкой realme UI 3.0 сразу из коробки. Оболочка будет построена на базе операционной системы Android 12. Стоимость смартфона и дата официальной презентации пока что не уточняются.
Напомним, что оригинальный realme GT Explorer Master тоже получил панель OLED на 120 Гц и 32-мегапиксельный фронтальный модуль. Сердцем смартфона является 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 870. Также в арсенале есть основная камера разрешением 50 МП + 16 МП + 2 МП, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой. Смартфон поступил в продажу в Европе по цене 500 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.