Впервые за долго время он возглавил топ-10.

Известный ресурс GSMArena опубликовал топ-10 смартфонов 23-й недели года, которые пользовали самой большой популярностью и посетителей сайта. В десятку попало четыре модели Samsung и три устройства Apple, включая телефон 2017 года выпуска.

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Впервые за несколько недель первую позицию себе вернул флагман Samsung Galaxy S22 Ultra. Смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen1 или Exynos 2200 в сравнении с прошлой неделею поднялся на одну позицию.

По одной строчке за неделю также отыграли европейский Xiaomi Redmi Note 11 на Snapdragon 680 и Samsung Galaxy A53 на Exynos 1280. Теперь они занимают второе и третье места соответственно.

Лидер прошлого рейтинга в лице Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ потерял сразу три строчки. Новинка, которая пользовалась огромной популярностью в начале лета, по итогам 23-й недели заняла четвёртое место. Напомним, что это один из самых мощных смартфонов своего ценового сегмента (300-400 долларов). Скоро он выйдет на глобальный рынок. Работает устройство под управлением мобильного процессора Dimensity 8100.

Замыкает топ-5 модель iPhone 13 Pro Max. Самый дорогой флагман нынешнего поколения компании Apple располагается на пятой позиции уже несколько недель кряду. Он несёт на борту фирменную однокристальную систему A13 Bionic.

Открывает вторую часть рейтинга realme GT Neo 3T. Для него этого первое попадание в топ-10. Следом идёт третий из четырёх смартфонов Samsung – Galaxy A13. На седьмом месте он был и неделей ранее. А вот Samsung Galaxy A73 потерял две позиции и сейчас занимает лишь восьмую строчку.

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Наконец, замыкает десятку дуэт старых флагманом компании Apple. За неделю с десятого на девятое место поднялся iPhone Xr 2018 года выпуска. Для iPhone X попадание в топ-10 стало первым за очень долгое время. Напомним, это первый смартфон с так называемой «чёлкой». Его выпустили осенью 2017 года.