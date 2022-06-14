Презентация состоится в следующем месяце.

В этом году компания OnePlus анонсировала уже девять смартфонов, но только один из них оказался полноценным флагманом. Речь о OnePlus 10 Pro. Ещё одной моделью топового уровня станет OnePlus 10T. И это будет последний флагман производителя в 2022 году. Версии 10T Pro или Ultra мы уже не увидим.

реклама

OnePlus 10T будет оборудован тройной основной камерой, которая расположится на массивной площадке в верхней части задней панели. В отличие от OnePlus 10 Pro блок с камерой займёт всю ширину тыльной стороны смартфона.

В стандартной камере будет установлен 50-мегапиксельный датчик изображения. Главный модуль сможет снимать видео в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS и получит систему оптической стабилизации изображения. Разрешение ультра-широкоугольной камеры и сенсора для макросъёмки составит соответственно 16 МП и 2 МП. Любители селфи получат в своё распоряжение фронтальную камеру на 32 МП.

Для сравнения, OnePlus 10 Pro тоже оборудован тройной основной камерой. В её состав входит телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельным разрешением. Кроме того, в главном модуле используется датчик изображения на 48 МП, а в ультра-широкоугольном – на 50 МП.

Аппаратным центром OnePlus 10T станет однокристальной система Snapdragon 8 Gen1. 4-нанометровый мобильный процессор имеет пиковую частоту 3 ГГц и графический контроллер Adreno 730. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 4800 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 150 Вт, что пока является рекордом. У OnePlus 10 Pro, напомним, есть батарея на 5000 мА*ч с поддержкой 80-ваттной подзарядки по проводу и беспроводная зарядка, которой грядущая новинка похвастаться не сможет.

В смартфоне мы увидим 6,7-дюймовую панель на органических светодиодах формата Full HD+. Модель окажется больше всех других устройств компании с индексов T. Частота обновления изображения составит 120 Гц. Также отметим стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и отсутствие фирменного переключателя Alert Slider, который есть во всех флагманах компании OnePlus.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Официальная презентация OnePlus 10T ожидается в июле. В продажу смартфон поступит с предустановленной прошивкой ColorOS 12 или OxygenOS 12 в зависимости от региона. В обоих случаях программное обеспечение будет построено на базе операционной системы Android 12. Стоимость глобальной версии составит в районе 850 долларов в топовой модификации памяти.