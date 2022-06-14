В этом году компания OnePlus анонсировала уже девять смартфонов, но только один из них оказался полноценным флагманом. Речь о OnePlus 10 Pro. Ещё одной моделью топового уровня станет OnePlus 10T. И это будет последний флагман производителя в 2022 году. Версии 10T Pro или Ultra мы уже не увидим.
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OnePlus 10T будет оборудован тройной основной камерой, которая расположится на массивной площадке в верхней части задней панели. В отличие от OnePlus 10 Pro блок с камерой займёт всю ширину тыльной стороны смартфона.
В стандартной камере будет установлен 50-мегапиксельный датчик изображения. Главный модуль сможет снимать видео в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS и получит систему оптической стабилизации изображения. Разрешение ультра-широкоугольной камеры и сенсора для макросъёмки составит соответственно 16 МП и 2 МП. Любители селфи получат в своё распоряжение фронтальную камеру на 32 МП.
Для сравнения, OnePlus 10 Pro тоже оборудован тройной основной камерой. В её состав входит телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельным разрешением. Кроме того, в главном модуле используется датчик изображения на 48 МП, а в ультра-широкоугольном – на 50 МП.
Аппаратным центром OnePlus 10T станет однокристальной система Snapdragon 8 Gen1. 4-нанометровый мобильный процессор имеет пиковую частоту 3 ГГц и графический контроллер Adreno 730. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 4800 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 150 Вт, что пока является рекордом. У OnePlus 10 Pro, напомним, есть батарея на 5000 мА*ч с поддержкой 80-ваттной подзарядки по проводу и беспроводная зарядка, которой грядущая новинка похвастаться не сможет.
В смартфоне мы увидим 6,7-дюймовую панель на органических светодиодах формата Full HD+. Модель окажется больше всех других устройств компании с индексов T. Частота обновления изображения составит 120 Гц. Также отметим стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и отсутствие фирменного переключателя Alert Slider, который есть во всех флагманах компании OnePlus.
Официальная презентация OnePlus 10T ожидается в июле. В продажу смартфон поступит с предустановленной прошивкой ColorOS 12 или OxygenOS 12 в зависимости от региона. В обоих случаях программное обеспечение будет построено на базе операционной системы Android 12. Стоимость глобальной версии составит в районе 850 долларов в топовой модификации памяти.