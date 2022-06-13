Японская компания Sony в этом году представила только три смартфона. Недавно она выпустила компактного бюджетника Xperia Ace с защитой от воды и пыли, а ещё раньше были анонсированы флагман Xperia 1 IV и середняк Xperia 10 IV. Следующей новинкой производителя из Страны Восходящего Солнца станет ещё один флагман, но уже компактный. Он будет называться Sony Xperia 5 IV.
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Традиционно Xperia 5 от Xperia 1 (вне зависимости от поколения) отличается более простым дисплеем, меньшими объёмами оперативной и встроенной камерой, а также отсутствие беспроводной зарядки. Иногда бывают нюансы в камере, но на них можно закрыть глаза. В 2022 году как минимум одним отличием между большим Sony Xperia 1 IV и маленьким (относительно) Sony Xperia 5 IV будет меньше.
В грядущей новинки мы увидим 4-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen1 с частотой до 3 ГГц и графикой Adreno 730. Подсистема питания будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу мощностью 30 Вт. Всё это мы есть и у Sony Xperia 1 IV, анонсированном в первой половине мая.
В «полноценном» флагмане установлен «кинематографический» дисплей с соотношением сторон 21 к 9 и разрешением 1644 x 3840 точек. Sony, судя по всему ориентируясь на 3840 точек по высоте, называет формат 4K. Диагональ составляет 6,5 дюйма, а прикрывает панель OLED стекло Gorilla Glass Victus. Также отметим HDR BT.2020 и поддержку частоты обновления изображения 120 Гц.
В Sony Xperia 5 IV будет использоваться менее продвинутая панель. Она сохранит все характеристики, кроме размера и формата. Диагональ уменьшится до 6,1 дюйма, а разрешение – до Full HD+. О стекле информации пока что нет.
Также смартфон позаимствует у старшего брата основную камеру. В её состав войдут три модуля, все по 12 МП: стандартный, ультра-широкоугольный и телеобъектив. Последний сможет снимать с приближением 3,5-5,2x. При этом грядущая новинка может остаться без времяпролётной камеры ToF 3D. Но это и есть тот небольшой нюанс, о котором мы упоминали чуть выше.
Sony Xperia 5 IV будет работать на базе операционной системы Android 12 сразу из коробки. Также отметим выход под наушники, стереодинамики и защиту от воды по стандарту IP68. В смартфоне будет заявлена поддержка беспроводной зарядки по стандарту Qi. Этим не может похвастаться ни одна из предыдущих трёх версий Xperia 5. Стоимость ожидается в пределах 900-1000 евро. Напомним, что Sony Xperia 1 IV в Европе стоит от 1399 евро за модификацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.