Все основные криптовалюты начали существенно дешеветь на фоне того, что в США уровень инфляции сейчас самый высокий за последний 41 год. Не считая стейблкоинов, в топ-10 Coinmarketcap стоимость каждого актива упала минимум на 10% за последние сутки.
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«Лидирует» криптовалюта Solana. Её стоимость составляет 27 долларов 28 центов на момент написания материала, что на 17,66% меньше, чем вчера и на 37,84% меньше, чем неделю назад. Лучше всех себя чувствует XRP. Курс этой валюты снизился на 10% и сейчас составляет около 32 центов. За последнюю неделю цена упала на 22%.
Bitcoin впервые за полтора года стоит менее 25 000 долларов. За неделю курс самой большой и всё ещё самой дорого криптовалюты в мире упал почти на четверть. При этом за сутки криптовалюта потеряла более 12% своей цены. Сейчас актив торгуется на отметке 24 000 долларов, а рыночная капитализация снизилась до 462,65 млрд долларов.
У Ethereum тоже проблемы. Ещё вчера стоимость ETH составляла более 1400 долларов. Сейчас одна монета «эфира» оценивается в 1220 долларов. Таким образом, вторая по популярности цифровая валюта за сутки подешевела почти на 17%. С начала прошлой недели курс упал приблизительно на 36%.
В топ-10 также дешевеют BNB (222 доллара 73 цента), Cardano (45 центов) и Dogecoin (0,055 доллара). За сутки / неделю они потеряли 13,57% / 28,17%, 14,08% / 30,1% и 16,45% / 33,92% соответственно.
Напомним, что Федеральное бюро статистики и труда Соединённых Штатов заявило рост потребительских цен в мае 2022 года в сравнении с маем 2021 года сразу на 8,6%. Это рекорд с 1981 года. При этом так называемая «базовая инфляция», которая не включает стоимость продуктов питания и энергоносителей, увеличилась на 6%.