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Xiaomi 12 Lite получит 108-МП камеру, 120-Гц дисплей и Android 12
И даже выйдет на глобальный рынок.
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Китайская компания Xiaomi скоро расширит номерную серию нового поколения ещё одним смартфонов, и он будет самым дешёвым из них. Сейчас это звание носит Xiaomi 12X. Грядущая новинка будет называться Xiaomi 12 Lite и выйдет на глобальный рынок.

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Смартфон обзаведётся 6,55-дюймовой панелью на органических светодиодах. В Xiaomi 12 Lite будет использоваться такая же матрица, как в Xiaomi CIVI 1S, который был представлен примерно полторы недели назад. Панель имеет разрешение Full HD+, пиковую яркость 950 нит, поддержку Dolby Vision и HDR10+, а частота обновления изображения составляет 120 Гц.

В состав основной камеры войдут главный и сверхширокоугольный модули, а компанию им составит блок TeleMacro, который, по сути, является обычным объективом для макросъёмки. Разрешение составит 108 МП, 8 МП и 5 МП соответственно. Фронтальная камера будет построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.

Подсистема питания Xiaomi 12 Lite будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 67 Вт. Также отметим прошивку MIUI 13 сразу из коробки с операционной системой Android 12 в основе, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Дата анонса и стоимость Xiaomi 12 Lite не уточняется. Не упомянули мы и модель мобильного процессора. О нём пока что тоже никакой информации нет. Напомним, что Xiaomi CIVI 1S (на изображении выше) оснащается однокристальной 6-нанометровой системой Snapdragon 778G+ с графикой Adreno 642L и максимальной тактовой частотой 2,5 ГГц у процессорного ядра Cortex-A78.

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Но Xiaomi 12 Lite не будет точной копией Xiaomi CIVI 1S. Это касается как внешнего вида (иной дизайн основной камеры), так и технических параметров. Даже если Lite-версия получит Snapdragon 778G+, камера будет отличаться. Напомним, что модель CIVI 1S имеет 20-мегапиксельную фронталку и 64-мегапиксельный главный модуль сзади.

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