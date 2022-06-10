Китайская компания Meizu сегодня отметилась сразу тремя анонсами. Во-первых, она показала полностью беспроводные наушники. Во-вторых, заявила, что смартфонам Meizu 19 быть. Сразу оговоримся, что никакой информации о них нет. В-третьих, Meizu выпустила игровую портативную приставку, о которой и пойдёт речь далее. Новинка называется PANDAER x Ayaneo.
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Консоль оборудована дисплеем на органических светодиодах. Матрица имеет диагональ 5,5 дюйма и «стандартное» разрешение 1920 x 1080 точек, что соответствует формату Full HD. Корпус – серый, но триггеры и верхний торец выполнены в синей расцветке. Вокруг стиков добавлена подсветка RGB.
Приставка весит чуть более 400 граммов при габаритных размерах 224 x 89,5 x 18/28 мм. Под капотом установлен мобильный процессор AMD Ryzen 5 5560U с графикой RX Vega 6. Чип работает в тандеме с 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Для установки игр предусмотрен накопитель M.2 объёмом 512 ГБ.
Производителем заявляет система активного охлаждения, но детали не раскрываются. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость 7350 мА*ч, но информации об автономности компания Meizu не даёт. Также отметим наличие двух динамиков, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2, два симметричных разъёма USB Type-C, выход для подключения наушников и возможность подключения к мониторам. Причём производитель заявляет поддержку изображения в формате 4K UHD при 60 FPS.
PANDAER x Ayaneo работает под управлением операционной системы Windows. Сейчас китайская компания собирает средства на приставку через краудфандинг. Meizu оценила новинку в 675 долларов, но на стадии сбора денег стоимость составляет 600 долларов.
Что касается наушников, они тоже выпущены под брендом PANDAER. Новинка разработана совместно с Elvis XOG и называется PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship. Наушники получили 12-миллиметровые излучатели, аккумулятор ёмкостью 400 мА*ч, три режима работы и сразу восемь эквалайзеров.
По словам производителя, на полном заряде новинка может прожить 5 часов и 20 часов с учётом кейса. Футляр заряжается за 120 минут. Модель подключается к смартфонам по протоколу Bluetooth 5.2. Стоимость PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship составила 60 долларов на старте продаж, а потом вырастет до 65 долларов.