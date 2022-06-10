Смартфон можно купить менее чем за 46 000 рублей.

Китайская компания Huawei, которая закрыла четыре магазина в России с конца февраля этого года, открыла новый официальный магазин – на AliExpress. В честь такого события производитель предлагает флагманскую модель Huawei P50 Pro со скидкой более 50 000 рублей.

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На официальном сайте компании в России Huawei P50 Pro нет в наличии. Последняя цена смартфона – 114 999 рублей. Купить флагманскую модель на AliExpress можно менее чем за 46 000 рублей. Стоимость модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 ГБ составляет чуть более 105 000 рублей.

Специальный купон даёт скидку в размере около 52 600 рублей, то есть 50%. Однако, если купить Huawei P50 Pro через QIWI-кошелёк, то 745 долларов будут конвертированы примерно в 46 000 рублей. Срок действия специального предложения не уточняется.

Huawei P50 Pro был анонсирован примерно год назад. Смартфон оборудован процессором Kirin 9000 или Snapdragon 888, но в Россию приехала только версия на базе однокристальной системы Qualcomm. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4360 мА*ч. Флагман поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным путём.

В основной камере смартфона установлено четыре модуля с оптикой Leica Camera. Разрешение основного и ультра-широкоугольного составляет 50 МП и 13 МП соответственно. От 10-кратного зума компания отказалась. Перископический телеобъектив обеспечивает масштабирование 3,5x. Он имеет разрешение 64 МП. Четвёртый компонент – монохромный сенсор на 40 МП. Разрешение камеры для селфи составляет 13 МП.

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В Huawei P50 Pro установлена панель OLED с частотой обновления 120 Гц. Экран формата Full HD+ имеет диагональ 6,6 дюйма. Из прочего отметим защиту от воды класса IP68, стереофонические динамики и прошивку EMUI без сервисов Google на базе операционной системы Android.