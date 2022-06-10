Их начнут обновлять в третьем квартале.

Китайская компания Xiaomi продолжает работу над программным обеспечением MIUI 13. Практически все новые и относительно новые смартфоны получили обновление. Теперь на очереди старые устройства. Энтузиасты xiaomiui нашли в коде прошивки информацию о том, что в ближайшее время стабильная глобальная версия MIUI 13 выйдет на семь смартфонов производителя.

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Четыре модели официально продаются или продавались на российском рынке. Поэтому российская версия программного обеспечения рано или поздно до них тоже доберётся. Но пока у нас есть информация исключительно о глобальной сборке.

Все смартфоны, о которых мы напишем далее, поступили в продажу с предустановленной MIUI 11 на базе операционной системы Android 10. С момента анонса они получили несколько обновлений и сейчас работают на MIUI 12.5 с Android 11 в основе. MIUI 13 будет построена на базе операционной системы Android 13.

Первая модель – Redmi Note 9. Она работает на базе процессоре Helio G85. Актуальная версия прошивки – v12.5.4.0. Сейчас китайская компания работает над программным обеспечением v13.0.0.3.

Вторая модель – Redmi 9. Он несёт на борту мобильную платформу Helio G80. Нынешняя версия оболочки – v12.5.5.0. Сейчас производитель тестирует сборку под номером v13.0.0.2.

Ещё три аппарата – Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Все три смартфона оборудованы однокристальной системой Snapdragon 720G. Актуальные прошивки для них – v12.5.5.0, v12.5.5.0 и v12.5.6.0 соответственно. Тестируется сборка v13.0.0.2.

Все пять моделей были анонсированы в 2020 году. Следующее обновление станет для них последним крупным апдейтом. В 2020 года также на рынке появился POCO M2, который является копией Redmi 9. Сейчас он функционирует на базе прошивки v12.5.6.0, а во внутренних тестах замечена сборка v13.0.0.4.

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Наконец, седьмой смартфон, которому будет доступна оболочка MIUI 13 с операционной системой Android 13, называется POCO M2 Pro. В его основе лежит чипсет Snapdragon 720G. Модель вышла летом 2020 года и сейчас работает на MIUI 12.5 с номером v12.5.3.0. Все семь смартфонов начнут обновляться в третьем квартале текущего года.