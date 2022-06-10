Но без вертикальной полоски сзади.

Китайская компания Xiaomi почти три года назад анонсировала уникальный смартфон Mi MIX ALPHA. Фишкой модели стала опоясывающая панель Flexible Super AMOLED. Сейчас стало известно, что южнокорейский технический гигант Samsung работает над похожим устройством.

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Соответствующей патент компанией из Сувона был зарегистрирован ещё в конце первого квартала нынешнего года. На схематических изображениях был показан смартфон, который напоминает Xiaomi Mi MIX ALPHA. При этом в отличие от модели китайской компании ему обещают поддержку стилуса, а сзади нет вертикальной полоски с камерами – они умещены в верхнем отступе.

Предполагается, что пользователь сможет с помощью свайпа перемещать контент с заднего дисплей на передний и наоборот. Кроме того, можно будет выводить одну картинку сразу на два экрана. Смартфон будет уметь определять положение автоматически для адаптации пользовательского интерфейса.

Что касается Xiaomi Mi MIX ALPHA, он получил флагманские технические характеристики во главе с мобильным процессором Snapdragon 855+. Дисплей Flexible Super AMOLED имел диагональ 7,92 дюйма и разрешение 2088 x 2250 пикселей.

В смартфоне использовалась основная камера разрешением 108 МП + 12 МП + 20 МП с поддержкой съёмки видео в формате 6K. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4050 мА*ч, а мощность быстрой проводной зарядки – 40 Вт.

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Xiaomi Mi MIX Alpha мог бы стать самым дорогим смартфоном в истории компании, но этому не суждено было случиться. Из-за высокой сложности производства производитель решил не продавать устройство. Хотя рекомендованную цену объявил – 2700 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Xiaomi Mi MIX ALPHA продемонстрировали в нескольких странах. Некоторые пользователи, утверждая, что заполучили прототип аппарата, продавали его за 10 000 долларов.