Китайская компания Xiaomi в ближайшее время должна анонсировать смартфоны Redmi Note 12. В прошлом году во время презентации Redmi Note 11 в Поднебесной производитель пообещал выпускать по два поколения серии Redmi Note. Но уже к середине подходит последний месяц первой половины 2022 года, а Redmi Note 12 мы так и не увидели.
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По новым данным, смартфоны двенадцатого поколения будут представлены во втором полугодии. Но первая информация о них уже появилась на просторах всемирной паутины. По части дизайна ничего нового мы не увидим. Выглядеть смартфоны будут так же, как анонсированный около трёх недель назад Redmi Note 11T Pro (на изображении выше).
Другими словами, на лицевой стороне будет установлена плоская панель с вырезом вверху по центру под фронтальную камеру. На тыльной панели расположится вертикальная площадка основной камеры с двумя большими модулями, одним компактным объектовом и двухсекционной светодиодной вспышкой.
Разрешение стандартной камеры в Xiaomi Redmi Note 12 составит 50 МП. Напомним, что в Redmi Note 11T Pro и Pro+ используют главный и ультра-широкоугольный модули на 64 МП и 8 МП соответственно, а сбоку установлена дополнительная 2-мегапиксельная матрица для макросъёмки.
Технические характеристики будущей новинки пока что не уточняются. Ожидается, что вместе с обычным Redmi Note 12 китайская компания вновь покажет версии Pro и Pro+. Все смартфоны вне зависимости от их количества сразу из коробки будут работать под управлением программного обеспечения MIUI 13 на базе операционной системы Android 12.