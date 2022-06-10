Презентация состоится во второй половине года.

Китайская компания Xiaomi в ближайшее время должна анонсировать смартфоны Redmi Note 12. В прошлом году во время презентации Redmi Note 11 в Поднебесной производитель пообещал выпускать по два поколения серии Redmi Note. Но уже к середине подходит последний месяц первой половины 2022 года, а Redmi Note 12 мы так и не увидели.

реклама

По новым данным, смартфоны двенадцатого поколения будут представлены во втором полугодии. Но первая информация о них уже появилась на просторах всемирной паутины. По части дизайна ничего нового мы не увидим. Выглядеть смартфоны будут так же, как анонсированный около трёх недель назад Redmi Note 11T Pro (на изображении выше).

Другими словами, на лицевой стороне будет установлена плоская панель с вырезом вверху по центру под фронтальную камеру. На тыльной панели расположится вертикальная площадка основной камеры с двумя большими модулями, одним компактным объектовом и двухсекционной светодиодной вспышкой.

Разрешение стандартной камеры в Xiaomi Redmi Note 12 составит 50 МП. Напомним, что в Redmi Note 11T Pro и Pro+ используют главный и ультра-широкоугольный модули на 64 МП и 8 МП соответственно, а сбоку установлена дополнительная 2-мегапиксельная матрица для макросъёмки.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Технические характеристики будущей новинки пока что не уточняются. Ожидается, что вместе с обычным Redmi Note 12 китайская компания вновь покажет версии Pro и Pro+. Все смартфоны вне зависимости от их количества сразу из коробки будут работать под управлением программного обеспечения MIUI 13 на базе операционной системы Android 12.