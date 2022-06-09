В ассортименте компании Xiaomi есть два актуальных планшета после того, как она завершила жизненный цикл моделей Mi Pad 4 и Mi Pad 4 Plus, анонсированных четыре года назад. Речь о Xiaomi Pad 5 и версии Pro. Последняя доступна в вариантах с 5G и без. Слухи о Xiaomi Pad 6 уже ходят, а сейчас появилась информация о совершенном новом планшетном компьютере производителя.
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В Европейской декларации соответствия появилась модель Xiaomi Book S. По названию можно предположить, что это электронная книжка или даже ноутбук. Но на самом деле мы имеем дело с очередным планшетом компании. На просторах всемирной паутины уже даже появилась реальная фотография будущей новинки.
Модель имеет номер MIT2205-AA. Она будет оборудована дисплеем размером 12,4 дюйма по диагонали. Также в данных Европейской декларации соответствия упоминаются контакты для подключения клавиатуры и фронтальная камера. Больше информации о планшетном компьютере в базе данных нет.
Зато есть сетевые инсайдеры, которые раскрыли часть технических характеристик Xiaomi Book S. Судя по всему, мы имеем дело с первым планшетом компании на операционной системе Windows 11. Аппаратная платформа будет построена вокруг мобильного процессора Snapdragon 8cx Gen2, который и ориентирован на использование в подобных устройствах. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ.
Xiaomi Book S станет конкурентом для Surface Pro X компании Microsoft. Последний в Европе сейчас стоит от 950 евро до 1550 евро в зависимости от комплектации. Само собой, будущая новинка компании Xiaomi окажется дешевле. Дата анонса пока что не уточняется.