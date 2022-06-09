Дата анонса пока что не уточняется.

В ассортименте компании Xiaomi есть два актуальных планшета после того, как она завершила жизненный цикл моделей Mi Pad 4 и Mi Pad 4 Plus, анонсированных четыре года назад. Речь о Xiaomi Pad 5 и версии Pro. Последняя доступна в вариантах с 5G и без. Слухи о Xiaomi Pad 6 уже ходят, а сейчас появилась информация о совершенном новом планшетном компьютере производителя.

реклама

В Европейской декларации соответствия появилась модель Xiaomi Book S. По названию можно предположить, что это электронная книжка или даже ноутбук. Но на самом деле мы имеем дело с очередным планшетом компании. На просторах всемирной паутины уже даже появилась реальная фотография будущей новинки.

Модель имеет номер MIT2205-AA. Она будет оборудована дисплеем размером 12,4 дюйма по диагонали. Также в данных Европейской декларации соответствия упоминаются контакты для подключения клавиатуры и фронтальная камера. Больше информации о планшетном компьютере в базе данных нет.

Зато есть сетевые инсайдеры, которые раскрыли часть технических характеристик Xiaomi Book S. Судя по всему, мы имеем дело с первым планшетом компании на операционной системе Windows 11. Аппаратная платформа будет построена вокруг мобильного процессора Snapdragon 8cx Gen2, который и ориентирован на использование в подобных устройствах. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia 3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Xiaomi Book S станет конкурентом для Surface Pro X компании Microsoft. Последний в Европе сейчас стоит от 950 евро до 1550 евро в зависимости от комплектации. Само собой, будущая новинка компании Xiaomi окажется дешевле. Дата анонса пока что не уточняется.