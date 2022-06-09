Но Apple заработала больше всех.

Китайская компания Xiaomi стала лидером на российском рынке смартфонов по итогам последнего месяца весны нынешнего года. Производитель из Пекина всё же смог обойти южнокорейского технологического гиганта Samsung.

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На российском рынке в течение мая было продано 1,7 млн умных телефонов. Суммарный доход составил 32,1 млрд рублей или примерно 552,5 млн долларов по текущему курсу. В сравнении с маем прошлого года объём продаж упал более чем на четверть (-26%), тогда как выручка выросла примерно на ту же часть (+26,8%).

Xiaomi стала лидером российского рынка с огромным запасом. Доля китайского производителя составила 27% (включая Redmi и POCO). Samsung и realme вдвоём контролируют меньшую часть рынка (26%) – 14% и 12% соответственно. Компания Apple не смогла попасть в тройку и заняла четвёртое место с долей 9%. Бренд Honor, который возглавляет китайский рынок смартфонов, в России оказался лишь на пятой строчке. Его доля составила в мае нынешнего года 3%.

А вот в денежном выражении всё существенно меняется. Из-за отсутствия в ассортименте Apple дешёвых смартфонов американская компания располагается на первом месте. Она получила почти треть (32,7%) всего дохода.

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Xiaomi опустилась лишь на второе место за счёт большого количества проданных смартфонов, а компания Samsung упала на третью строчки. Их доли в структуре дохода составили 24% и 17,4% соответственно. Четвёртое место занимает realme (9,4%), а строчкой ниже обосновался Honor (4,9%).