Их раыззыграют через лотерею 10 июня.

В ассортименте компании Samsung время от времени появляются лимитированные версии смартфонов. Например, к Олимпийским играм в Токио. Ещё одна ограниченная версия была представлена специально для фанатов игры Diablo Immortal. Если у них, конечно, останутся деньги после полной прокачки персонажа, которая требует 110 000 настоящих американских долларов.

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Смартфон называется Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal Limited Edition. В техническом плане от обычной модели Galaxy S22, которая была представлена четыре месяца назад, она не отличается. При этом данный вариант оборудован исключительно мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1. Версии с Exynos 2200 не предусмотрено. К слову, владельцы Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra на Exynos 2200 сейчас испытывают проблемы с игрой – они её просто не запускают.

Под капотом новинки установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 3700 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт по проводу и 15 Вт беспроводным путём. Спереди и сзади используются стеклянные панели Gorilla Glass Victus+. На лицевой стороне стекло прикрывает собой матрицу формата Full HD+, выполненную по технологии Dynamic AMOLED 2X. Дисплей имеет диагональ 6,1 дюйма, яркость до 1300 нит и частоту обновления изображения 120 Гц.

В основной камере Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal Limited Edition установлены главный и ультра-широкоугольный модули разрешением 50 МП и 12 МП соответственно. Компанию им составляет 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом без потери качества.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.1 сразу из коробки. Лимитированная версия отличается богатым набором аксессуаров. В коробке пользователей ждут кожаный коврик для мыши, чехол для телефона, зарядное устройство для подзарядки беспроводным путём, а также подарочная карта от Blizzard и карта вымышленного игрового мира Diablo Immortal.

В ближайшее время компании Samsung и Blizzard в рамках сотрудничества планируют выпустить ещё больше тематических продуктов. Купить смартфон Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal Limited Edition просто так не получится. Всего выпущено только 100 моделей, а 10 июня их разыграет южнокорейский сотовый оператор LG Uplus через систему лотереи.

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Не исключено, что со временем Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal Limited Edition как-то появится в продаже с доставкой по всему миру, например, на eBay. Сколько придётся заплатить за участие в розыгрыше ограниченного издания компания не уточняет.