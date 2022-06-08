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Анонсирован ZTE Axon 40 Ultra с тремя 64-МП камерами и Snapdragon 8 Gen1 за $799
Продажи начнутся 21 июня 2021 года.
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В начале мае нынешнего года компания ZTE представила очередной смартфон флагманского уровня, который получил подэкранную фронтальную камеру. Но не она стала главной особенностью ZTE Axon 40 Ultra. Сегодня, 8 июня, модель дебютировала на глобальном рынке.

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Флагман нового поколения оборудован 6,8-дюймовой матрицей на органических светодиодах. Разрешение – Full HD+, а не QHD+, как у главных флагманских смартфонов 2022 года. Панель поддерживает частоту развёртки 120 Гц, соответствует стандарту HDR10+ и имеет пиковую яркость 1500 нит. Под дисплеем спряталась 16-мегапиксельная фронтальная камера нового поколения.

Версия Ultra прошлого поколения стала первым в мире смартфоном с тремя 64-мегапиксельными камерами. В ZTE Axon 40 Ultra от этого уходить не стали, но убрали 8-мегапиксельный перископический телеобъектив. При этом перископическая оптика появился в одном из 64-МП модулей для обеспечения зума кратностью 3,5x.

Наш герой может похвастаться оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм в главном модуле, лазерной фокусировкой и системой оптической стабилизации изображения. В ZTE Axon 40 Ultra есть поддержка съёмки видео в формате 8K UHD, но только при 30 FPS. А вот снимать ролики в 4K UHD можно даже с частотой кадров 120 FPS.

Сердцем смартфона, как и подобает всем флагманам первого полугодия 2022, стала однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. В настоящее время этой самая мощная однокристальная система в мире для Android-устройств. Китайский вариант модели предлагает пользователям до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти. Увы, версия для глобального рынка не получила ни первого, ни второго. В базовой модификации смартфон оборудован 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Топовая конфигурация предполагает вдвое больше внутренней памяти в паре с 12 ГБ оперативки.

Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой на 65 Вт. ZTE Axon 40 Ultra также получил стереофонические динамики, чип NFC, контроллеры Wi-Fi / Bluetooth, модуль GPS, а под дисплеем находится не только фронтальная камера, но и сканер отпечатков пальцев.

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Новинка будет доступна с предустановленной прошивкой MyOS 12 на базе операционной системы Android 12. Базовая версия ZTE Axon 40 Ultra в зависимости от региона стоит 799 долларов, 829 евро или 729 фунтов стерлингов. За топовый вариант нужно доплатить 100 долларов, 100 евро или 100 фунтов стерлингов соответственно. Старт продаж намечен на 21 июня.

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