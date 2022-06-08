Презентация состоится в ближайшее время.

Китайская компания Xiaomi начала рекламировать смартфон POCO F4. Его презентация ожидается в ближайшие недели. Индийское подразделение бренда POCO уже успело опубликовать традиционное письмо, которое намекает на скорый анонс. Такие письма компания пишет всегда в преддверии премьеры топовых моделей.

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В плане внешнего видео Xiaomi POCO F4 не будет отличаться от Redmi K40S, который дебютировал несколько месяцев назад. Последнюю модель вы можете видеть на изображении выше. В техническом плане отличия будут, но несущественные.

На фотографиях ниже вы можете видеть сам POCO F4 и два чехла к нему. Снимки подтверждают информацию о том, что мы имеет дело с копией Redmi K40S. Большинство технических характеристик тоже будет позаимствовано у мартовской новинки.

В частности, AMOLED E4 панель производства компании Samsung. Активная матрица на органических светодиодах пользовалась большой популярностью даже во флагманских смартфонах 2021 года. Теперь она используется в середняках, а для топовых моделей выпустили дисплей AMOLED LTPO 2.0. В нашем случае экран E4 будет иметь диагональ 6,67 дюйма, частоту обновления изображения 120 Гц, разрешение Full HD+ и яркость 1300 нит на пике, а защиту обеспечит стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Аппаратным центром POCO F4 останется однокристальная система Snapdragon 870. В Redmi K40S она дополняется от 6 ГБ до 12 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации, а вместимость встроенного хранилища составляет 128 ГБ или 256 ГБ. Объёмы памяти грядущей новинки пока что не раскрываются. Ёмкость аккумулятора увеличится лишь на 20 мА*ч и составит 4520 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 67 Вт. Будет поддержка стандартов Qualcomm Quick Charge 3+ и USB Power Delivery 3.0.

Второе и последнее изменение в сравнении с Redmi K40S коснётся основной камеры. Она сохранит ультра-широкоугольный модуль на 8 МП и 2-мегапиксельный сенсор для макросъёмки. А вот в главном модуле вместо датчика изображения на 48 МП будет использоваться 64-мегапиксельная матрица OmniVision OV64B. Её вы могли видеть в прошлогодних Redmi Note 10S и POCO X3 GT.

Xiaomi POCO F4 также получит пластиковый корпус с защитой от брызг по стандарту IP53, стереодинамики, NFC и прочие беспроводные интерфейсы. Сканер отпечатка пальца расположится сбоку. Ни слота для microSD, ни разъёма для наушников смартфону не видать. Программной платформой выступит операционная система Android 12, дополненная прошивкой MIUI 13.

Redmi K40S в зависимости от модификации памяти китайская компания оценила в 270-360 долларов. Примерно столько же модель POCO F4 будет стоить в Индии. Цена глобальной версии ожидается на уровне 350-400 долларов в базовой модификации, а в Европе – 350-400 евро.

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Напомним, в России уже продаётся одна из моделей четвёртого поколения – POCO F4 GT. Это игровой смартфон и клон китайского Redmi K50 Gaming на процессоре Snapdragon 8 Gen1. Купить модель можно за 65 990 рублей или 75 990 рублей, тогда как в Китае идентичные модификации стоят 500 долларов (30 000 рублей) и 580 долларов (35 000 рублей) соответственно.