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10 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную прошивку MIUI 13
Только одна модель обновлена в России.
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В течение прошлой недели актуальная версия программного обеспечения MIUI 13 стала доступна для десяти смартфонов компании Xiaomi. Только одна модель обновилась в России. Три устройства получили и глобальную, и европейскую версии прошивки. Ещё по три устройства обзавелись исключительно глобальной и исключительно европейской сборками.

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Но начнём с российской MIUI 13. Надстройка, основанная на базе операционной системы Android 11, стала доступна для среднебюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 11 Pro с поддержкой сетей пятого поколения. Версия v13.0.4.0 RGDRUXM принесла патч безопасности за май нынешнего года.

Xiaomi Mi 11 с процессором Snapdragon 865 уже успел обзавестись патчем за первый месяц лета. Ему стала доступна глобальная прошивка v13.0.3.0 SKBMIXM и европейская v13.0.6.0 SKEUXM. Обе основаны на операционной системе Android 12. При этом первая пока что рассылается в рамках программ Mi Pilot, то есть доступна ещё не всем пользователям.

Также в двух регионах успели обновиться Xiaomi 12X на Snapdragon 870 и Xiaomi Mi 11i на Snapdragon 888. Первый получил апдейты под номерами v13.0.3.0 SLDEUXM в Европе и v13.0.2.0 SLDMIXM на международном рынке. Второй – v13.0.6.0 SKKEUXM и v13.0.2.0 SKKMIXM соответственно. Вне зависимости от региона обеим моделям доступен патч безопасности операционной системы Android 12 за май.

POCO F4 GT – единственный смартфон бренда, который обновился на прошлой неделе. Апдейт v13.0.5.0 SLJMIXM на глобальном рынке принёс майский патч и построен на базе ОС Android 12. То же самое касается бюджетной модели Xiaomi Redmi Note 10S, но в данном случае обновление v13.0.6.0 SKLMIXM распространяется в рамках пилотной программы.

Теперь возвращаемся к Европе. Помимо Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 и Xiaomi 12X тут актуальная прошивка «прилетела» на Xiaomi Mi 10 Lite, Redmi Note 8 (2021) и Xiaomi Mi 10. Номера программного обеспечения – v13.0.3.0 SJIEUXM, v13.0.4.0 SCUEUXM и v13.0.5.0 SJBEUXM соответственно. Все три смартфона получили майский патч безопасности и работают под управлением операционной системы Android 12.

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Как всегда, китайская компания рассылает апдейты волнами. Ожидается, что в течение нынешней недели больше смартфонов получат июньскую заплатку безопасности операционной системы.

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