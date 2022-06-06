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Sony выпустила недорогой компактный смартфон с защитой от воды по цене $265
Новинка уже поступила в продажу.
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Японская компания Sony анонсировала относительно доступный смартфон с защитой от воды, заключённый в компактный корпус. Новинка называется Sony Xperia Ace III. Она поступила в продажу сразу после презентации, но пока купить её могут только жители Китая.

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Модель оборудована 5,5-дюймовым дисплеем формата HD+. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus. В каплевидном вырезе установлена фронтальная камера, разрешение которой составило 5 МП. Светосила – f/2,2. Сканер отпечатков пальцев располагается на правой грани корпуса.

Кремниевым мозгом Sony Xperia Ace III выступает однокристальная система Snapdragon 480. Мобильный процессор выполняется по нормам 8-нанометровой технологии. В его состав входят ядра Kryo 540 с частотой от 1,8 ГГц до 2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619.

Смартфон предлагается только в одной модификации. Он оборудован 4 ГБ оперативной памяти типа LDDR4x, а вместимость постоянного запоминающего устройства UF 2.1 составила 64 ГБ. Расширить хранилище можно картой microSD на 512 ГБ.

На тыльной стороне Sony Xperia Ace III установлена одинарная основная камера. Её разрешение составляет 13 МП. Апертура – f/1,8. Под оптическим модулем установлена светодиодная вспышка. Может ли модель снимать видео в формате 4K – не уточняется.

Новинка заключена в корпус с защитой от воды, которая соответствует классам IPX8 и IPX5. Также производителем заявлена защита от пыли по стандарту IP6X. Габаритные размеры корпуса составили 140 x 69 x 8,9 мм, а масса – 162 грамма. Также отметим поддержку сетей пятого поколения, аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой (мощность не уточняется), USB-C, Wi-Fi / Bluetooth, GPS, радиоприёмник, NFC и разъём для наушников.

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Рекомендованная производителем стоимость Sony Xperia Ace III составила 265 долларов. Он доступен для покупки в чёрной, серой, оранжевой и синей расцветках корпуса.

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