Модель будет называться iQOO 10 Pro.

Китайская компания Xiaomi первой анонсировала технологию 200-ваттной быстрой зарядки по проводу. После этого представители Huawei заявили, что они уже тестируют первый в мире смартфон с 200-ваттной подзарядкой. Но сейчас всё идёт к тому, что их всех обгонят vivo. Китайский производитель работает над флагманской моделью iQOO 10 Pro. Она станет первым в мире смартфон с быстрой зарядкой ан 200 Вт, а официальная презентация состоится ближе к концу нынешнего года.

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На просторах всемирной паутины появилась информация о двух адаптерах питания. Первый – V2001L0B0-CN с характеристиками 20 В / 10 А. Второй адаптер имеет характеристики 20 В / 3,25 А, то есть мощность составляет 65 Вт. Он используется для подзарядки смартфонов беспроводным путём. Что интересно, в Китае на законодательном уровне установлено предельное значение мощности беспроводной зарядки на уровне 50 Вт. По этой причине компании Xiaomi пришлось выпускать обновление для Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, чтобы урезать мощность с 66 Вт до 50 Вт.

О самом iQOO 10 Pro мы пока ничего не знаем помимо того, что модель будет оборудована однокристальной системой Snapdragon 8+ Gen1, выполненной по нормам 4-нанометровой технологии, и поступит в продажу с предустановленной ОС Android 13.

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Напомним, что в мире существует несколько десятков смартфонов, которые поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и выше. Долгое время рекордом были 120 Вт, но в феврале нынешнего года вышел nubia Red Magic 7 Pro со 135-ваттной зарядкой по проводу. Но рекорд продержался около месяца – в марте вышел realme GT Neo 3, а в апреле – OnePlus Ace и OnePlus 10R 150W, которые получили подзарядку мощностью 150 Вт.