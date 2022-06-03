С довольно необычной проблемой столкнулись владельцы телевизоров китайской компании Xiaomi. Пока страдают пользователи, которые приобрести Xiaomi Mi TV EA70. У телевизоров начали отпадать дисплеи. Один из таких случаев попал на видео из камеры наблюдения.
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Китайский производитель наличие проблемы подтвердил, но уверяет, что она не является массовой. Причина такого поведения панелей в настоящее время не установлена. Вместе с тем компания из Пекина отмечает, что экраны отпадают у телевизоров Mi TV EA70, которые были произведены с середины февраля по конце марта текущего года.
Ниже вы можете видеть фотографию устройств, у которого экран отделился от корпуса. Пользователь, который опубликовал снимок, сообщил, что отправился с ним в сервисный центр Xiaomi, где ему вернули деньги за телевизор.
В официальном ответе сама китайская компания не упоминает о возможности вернуть деньги. Xiaomi заявила, что пострадавшие телевизоры будут бесплатно отремонтированы, а срок действия гарантийного обслуживания будет продлён на два года.
Напомним, что Xiaomi Mi TV EA70 анонсировали в конце прошлого года. Телевизор оборудован 70-дюймовым дисплеем формата 4K ULTRA HD с частотой обновления 60 Гц. Декабрьская новинка получила 1,5 ГБ оперативной памяти, накопитель вместимостью 8 ГБ, процессор на базе ядер Cortex-A35, а стоимость на старте продаж составила 520 долларов.