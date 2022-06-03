Компания Apple в сентябре нынешнего года выпустит новое поколение смартфонов. На смену iPhone 13 придёт линейка iPhone 14. Она вновь будет включать четыре модели, как и последние два поколения, но вместо версии mini, которая не пользовалась особой популярностью, мы увидим вариант Max.
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iPhone 14 и iPhone 14 Max внешне не будут отличаться от iPhone 13, не считая того, что версия Max будет крупнее. Оба смартфона получат скромный 60-герцевый экран на органических светодиодах и три камеры на 12 МП – две сзади и одну спереди. Как и раньше, телеобъектив будет использоваться исключительно в вариантах Pro.
По слухам, в обычных моделях будет использоваться однокристальная система Apple A15 Bionic, которая установлена во всех смартфонах iPhone 13. Мобильный процессор будет работать в паре с 6 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации, а вместимость накопителя составит 128-512 ГБ.
iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max обзаведётся новой однокристальной системой. Ожидается, что она будет называться Apple A16 и выполняться по нормам 4-нанометрового технологического процесса. Старшим версиям приписывают LTPO-панель с частотой обновления изображения 120 Гц.
В топовой модификации каждый смартфон будет оснащаться накопителем ёмкостью 1 ТБ. А вот объём оперативной памяти составит всё те же 6 ГБ, как в iPhone 13 Pro и Pro Max. Одним из ключевых нововведений станет появление 48-мегапиксельного датчика изображения в основной камере. Это позволит реализовать поддержку съёмки видео в формате 8K ULTRA HD.
Напомним, что с 2015 года с выходом iPhone 6s разрешение основной камеры не меняется и составляет 12 МП. При этом грядущие новинки получат всё те же 12-мегапиксельные телеобъектив и ультра-широкоугольный модуль.
По ценам пока что точной информации нет. По последним слухам, стоимость iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max не изменится в сравнении с их предшественниками.