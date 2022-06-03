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AnTuTu назвал самые выгодные смартфоны топового уровня по соотношению цены и производительности
В сегментах $600-750 и от $750.
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Разработчики AnTuTu опубликовали два рейтинга смартфонов флагманского уровня, в которые вошли модели, демонстрирующие самую высокую производительность в расчёте на единицу стоимости. Первый посвящён устройствам стоимостью от 600 долларов до 750 долларов, а второй – от 750 долларов.

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В первой категории лидируют игровые смартфоны Xiaomi Black Shark 5 Pro и nubia Red Magic 7 Pro. Модель компании Xiaomi на следующей недели выходит на глобальный рынок. На втором месте идёт Xiaomi 12 Pro. Все три смартфона оснащаются топовой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1.

В шаге от первой тройки остановился ещё один игровой флагман – Legion Y90. Это первый и единственный смартфон компании Lenovo в 2022 году. Он тоже оснащается чипом Snapdragon 8 Gen1. Единственная в топ-5 модель с другим процессором занимает как раз пятое место и называется vivo X80. Она несёт на борту 4-нанометровую однокристальную систему Dimensity 9000.

Вторую половину рейтинга открывает iQOO 9 Pro со всё тем же Snapdragon 8 Gen1, которому немного уступил OPPO Find X5. Замыкают десятку iQOO 8 Pro, OPPO Find X3 Pro и Samsung Galaxy S22 (модификация на процессоре Snapdragon 8 Gen1).

Категорию от 750 долларов возглавляет зимний флагман OnePlus 10 Pro, который обошёл OPPO Find X5 Pro и vivo X80 Pro, занявших второе и третье места соответственно. Всего в топ-10 попало пять смартфонов корпорации BBK Electronics. Так, на четвёртом месте оказался vivo X Note, а двумя строчка ниже обосновался vivo X70 Pro+.

Неплохое представительство в топ-10 имеет китайская компания Honor, которая после развода с Huawei обрела новую жизнь и сейчас возглавляет китайский рынок смартфонов. В десятку вошло три модели бренда: Magic 4 Pro, Magic 3Pro и Magic 3 Ultimate. Они заняли пятое, седьмое и десятое места соответственно.

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Что касается флагманов некогда материнской компании, в топ-10 нашлось место только для одного. Им стал Huawei P50 Pro, занявший предпоследнее место. Также в рейтинг вошёл Samsung Galaxy Note 20 Ultra (вариант на Snapdragon 865), обосновавшийся на восьмой позиции.

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