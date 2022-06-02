На старте продаж доступна скидка 6000 рублей.

Компания Infinix привезла в Россию свой «народный» флагман под названием Infinix Note 12 VIP. Новинка вызвала большой интерес у читателей известно ресурса GSMArena и даже вошла в десятку самых популярных моделей по итогам позапрошлой недели.

реклама

Флагманскими техническими характеристиками модель похвастаться не может. Её бюджетность сразу же выдаёт мобильный процессор. Под капотом смартфона установлена 12-нанометровая однокристальная система Helio G96. Чип даже поддержкой сотовой связи пятого поколения похвастаться не в состоянии. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти, которая за счёт технологии расширения ОЗУ увеличивается до 13 ГБ. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 256 ГБ.

На фронтальной панели Infinix Note 12 VIP установлен 6,7-дюймовый дисплей AMOLED формата Full HD+. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет вырез под фронтальную 16-мегапиксельную селфи-камеру. Разрешение основной камеры составляет 108 МП + 13 МП + 2 МП.

Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч. Аккумулятор заряжается примерно за четверть часа. Это стало возможным за счёт реализации технологии проводной подзарядки мощностью 120 Вт.

Из прочего отметим NFC, Bluetooth, Wi-Fi и стереофонические динамики. Похвастаться защитой от воды смартфон не в состоянии. Работает он под управлением операционной системы Android 12. Рекомендованная производителем стоимость Infinix Note 12 VIP составила 32 990 рублей, но в продажу модель поступит 1 июля по цене 26 990 рублей.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Вместе со своим «народным» флагманом компания анонсировала ещё две новинки. Первая – Infinix Hot 12 Play NFC. Её оценили в 12 990 рублей, но на старте продаж стоимость снижена до 10 990 рублей. Вторая – Infinix Hot 12i. Она стоит на 1000 рублей дешевле. Оба смартфона предлагаются в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 64 ГБ.