Компания Infinix привезла в Россию свой «народный» флагман под названием Infinix Note 12 VIP. Новинка вызвала большой интерес у читателей известно ресурса GSMArena и даже вошла в десятку самых популярных моделей по итогам позапрошлой недели.
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Флагманскими техническими характеристиками модель похвастаться не может. Её бюджетность сразу же выдаёт мобильный процессор. Под капотом смартфона установлена 12-нанометровая однокристальная система Helio G96. Чип даже поддержкой сотовой связи пятого поколения похвастаться не в состоянии. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти, которая за счёт технологии расширения ОЗУ увеличивается до 13 ГБ. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 256 ГБ.
На фронтальной панели Infinix Note 12 VIP установлен 6,7-дюймовый дисплей AMOLED формата Full HD+. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет вырез под фронтальную 16-мегапиксельную селфи-камеру. Разрешение основной камеры составляет 108 МП + 13 МП + 2 МП.
Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч. Аккумулятор заряжается примерно за четверть часа. Это стало возможным за счёт реализации технологии проводной подзарядки мощностью 120 Вт.
Из прочего отметим NFC, Bluetooth, Wi-Fi и стереофонические динамики. Похвастаться защитой от воды смартфон не в состоянии. Работает он под управлением операционной системы Android 12. Рекомендованная производителем стоимость Infinix Note 12 VIP составила 32 990 рублей, но в продажу модель поступит 1 июля по цене 26 990 рублей.
Вместе со своим «народным» флагманом компания анонсировала ещё две новинки. Первая – Infinix Hot 12 Play NFC. Её оценили в 12 990 рублей, но на старте продаж стоимость снижена до 10 990 рублей. Вторая – Infinix Hot 12i. Она стоит на 1000 рублей дешевле. Оба смартфона предлагаются в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 64 ГБ.