Компания Xiaomi представила дуэт доступных полностью беспроводных наушников Redmi Buds нового поколения. Младшая модель называется просто Redmi Buds 4, а продвинутая версия получила имя Redmi Buds 4 Pro. Обе уже поступили в продажу.
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Начнём с более скромного решения. Xiaomi Redmi Buds 4 оборудованы двумя микрофонами, которые отвечают за активное подавление шумов до уровня 35 дБ. Внутри каждого независимого модуля установлен 10-миллиметровый динамический излучатель.
Без подзарядки наушники могут проработать более суток с учётом кейса. По словам производителя, пяти минут нахождения двух модулей внутри зарядного футляра хватит на 60 минут прослушивания музыки. Новинка поддерживает кодирование звука SBC и AAC. Также отметим использование чипа BES2500IH.
В Xiaomi Redmi Buds 4 Pro установлено три микрофона. Наушники предлагают активное подавление шумов до 43 дБ и могут похвастаться Hi-Fi звуком. По словам разработчиков, задержка в передаче звука не превышает 59 мс. Максимальное время автономной работы составляет 36 часов.
Версия Pro оборудована чипом Luoda 1565AM. К 10-миллиметровым излучателям присоединился 6-миллиметровый твиттер. Помимо SBC и AAC старшая модель может похвастаться поддержкой LC3. Функция быстрого сопряжения и защита от брызг по стандарту IP54 есть у обеих новинок. При этом старшая модель подключается к смартфонам по протоколу Bluetooth 5.3, а младшая используется стандарт Bluetooth 5.2.
Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Redmi Buds 4 Pro составила 60 долларов. Они предлагаются в чёрной и белой расцветках корпуса. Более дешёвые наушники китайская компания оценила в 35 долларов. Доступные цвета – серо-голубой и белый. На старте продаж обе модели доступны со скидкой около 5 долларов.