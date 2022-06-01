Это будет самый мощный смартфон семейства.

Известный сетевой информатор из Китая Digital Chat Station (по крайней мере, так его страницу в Weibo переводит Google Translate) впервые рассказал о технических характеристиках флагманского смартфона Xiaomi Redmi K50 Ultra. Он станет самым мощным представителем 50-й серии, которая дебютировала ещё в конце февраля.

реклама

Версию Ultra можно назвать преемницей модели Redmi K30 Ultra, поскольку в прошлом году Redmi K40 Ultra мы так и не дождались. Грядущая новинка будет оборудована мобильным процессором Snapdragon 8+ Gen1, выполненным по нормам 4-нанометровой технологии. Однокристальная система отличается более высокой производительностью CPU и GPU в сравнении со Snapdragon 8 Gen1.

В Xiaomi Redmi K50 Ultra мы увидим плоскую панель формата QHD+ с частотой обновления 120 Гц. Дисплей получит встроенный сканер отпечатков пальцев и поддержку технологии DC Dimming для снижения мерцания на низкой яркости. Диагональ пока что не уточняется.

Смартфону обещают новую 50-мегапиксельную основную камеру. По словам сетевого информатора, версия Ultra нового поколения обзаведётся более качественным сенсором, чем Samsung HM2 на 108 МП, который используется в Xiaomi Redmi K50 Pro. О других модулях пока информации нет. Не исключено, что смартфон будет оборудован телеобъективом, которого не досчиталась версия Pro.

Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составит в пределах 4800-5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки проводным путём составит 120 Вт. О беспроводной зарядке пока что не сообщается. Отметим, что подзарядкой беспроводным путём до сих пор не может похвастаться ни один смартфон бренда Redmi.

В завершение добавим, что в настоящее время семейство Redmi K50 состоит из трёх устройств: стандартного одноимённого издания, версии Pro и игрового девайса Gaming Edition. Первые две модели были представлены в середине марта. Геймерский смартфон стал пионером нового поколения, появившись в феврале.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

На глобальном рынке пока что продаётся только Redmi K50 Gaming. Правда, под брендом POCO. Смартфон называется POCO F4 GT. Его можно приобрести и в России. Стоимость базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 65 990 рублей. В Европе такая модификация стоит 700 евро или примерно 47 500 рублей.