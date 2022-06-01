Компания Huawei, которая когда-то лидировала на рынке складных смартфонов, похоже, вновь возвращается в игру. А помогает ей в этом лишь одна модель, анонсированная в конце прошлого года. Речь идёт о флагмане Huawei P50 Pocket, который официально продаётся и в России.
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По итогам первого квартала 2022 года самым популярным смартфоном в мире со складным дисплеем является Samsung Galaxy Flip 3. В третьем и четвёртом кварталах прошлого года модель контролировала порядка 60% рынка. Однако, в начале нынешнего года доля упала до 51%.
На втором месте тоже расположилось устройство компании из Южной Кореи. А именно Samsung Galaxy Fold 3. Второй складной смартфон 2021 года контролирует порядка 21% рынка. При этом ещё в конце прошлого года его доля составляет около 35%.
Падение популярности смартфонов Samsung связано с выходом на рынок Huawei P50 Pocket. Он продавался только неделю в прошлом году, поэтому никаких выдающихся показателей по итогам четвёртого квартала показать не смог. А вот с января по март нынешнего года его доля подскочила на несколько порядков и составила почти 20%. Купить аппарат в России можно по цене порядка 170 000 рублей.
Таким образом, три смартфона двух компаний суммарно занимают примерно 91% рынка складных моделей. Все остальные устройства в общей сложности имеют долю около 9%. При этом ни один из телефонов не занимает более 2,5% рынка.
Напомним, что рынок складных девайсов всё ещё не так разнообразен. Компания Samsung продаёт семь моделей, включая китайские аналоги Galaxy Flip. В ассортименте Huawei есть три устройств. Ещё по одному телефону имеют Royole, OPPO, vivo, Xiaomi и Honor.
Успех Huawei P50 Pocket позволил компании из Шэньчжэня занять уверенное второе место на рынке с долей примерно 20%. Отставание от лидера в лице Samsung огромное. Производитель из Южной Кореи, несмотря на 10-процентное падение доли, всё ещё контролирует более 70% рынка складных смартфонов.
Всего за первые три месяца 2022 года, по данным Display Supply Chain во всё мире было реализовано 2,22 млн моделей, оснащённых сгибаемыми дисплеями. Это почти в семь раз больше (+571%), чем за первый квартал 2021 года. Аналитики прогнозируют, что по итогам всего 2022 года суммарные продажи складных смартфонов превысят отметку 16 млн устройств, что будет означать 107-процентный рост в сравнении с 2021 годом.