Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Xiaomi анонсировала в Европе недорогие 4K-телевизоры диагональю 43-55”
Стоимость стартует с отметки 400 евро.
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Китайская компания Xiaomi привезла в Европу три новых доступных телевизора в рамках серии Xiaomi TV F2. Все три новинки могут похвастаться поддержкой Fire TV и уже доступны для заказа в некоторых странах Европейского союза.

реклама

Производитель предлагает покупателям на выбор модели диагональю 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов. Каждая оснащается панелью формата 4K ULTRA HD с разрешением 2160 x 3840 точек. Разработчиком заявлена поддержка технологии MEMC для повышения плавности картинки и 90-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. О повышенной частоте обновления картинки нигде не упоминается. Не исключено, что компания позже обновит страницу с характеристиками панелей.

Все телевизоры Xiaomi TV F2 поддерживают Amazon Fire TV, имеют доступ к Amazon Prime Video и могут управлять голосовыми командами через умного ассистента Alexa. Для вывода звука используется пара стереофонических динамиков с общей мощностью 24 Вт. Заявлена поддержка технологий DTS-HD и Dolby Audio.

Вычислительным центром новых телевизоров является мобильная платформа MediaTek MT9020. Однокристальная система вобрала в себя квартет ядер Cortex-A55. Оперативной памяти на борту установлено 2 ГБ, а для инсталляции приложений предусмотрен встроенный флеш-модуль вместимостью 16 ГБ.

Xiaomi не уточняет версии HDMI, но на сайте указано, что их в телевизорах используется четыре штуки. Подключить новинки к интернету можно беспроводным путём с помощью контроллера Wi-Fi или по проводу через разъём RJ-45. Также в арсенале имеется адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Рекомендованная производителем стоимость младшей модели диагональю 43 дюйма составила 400 евро. Xiaomi TV F2 50” китайская компания оценила в 450 евро. Чтобы купить 50-дюймовый телевизор, придётся заплатить 500 евро.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Xiaomi выпустила безрамочные умные телевизоры с разрешением 4K и Fire TV
Раскрыты характеристики Xiaomi Pad 6 – Snapdragon 8 Gen1, Dimensity 9000 и 144-Гц дисплей
Xiaomi выпустила новые версии Redmi K40S и Redmi K50
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты теряют интерес к Эфиру – плата за газ снизилась до $0.5, а Бомба сложности заблокирует майнинг
10
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали носить массовый характер.
31
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
23
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
61
SCMP: В Китае обнаружено крупнейшее месторождение урана на глубине более 3 000 метров
12
NVIDIA ожидает падения цен на видеокарты и уверяет, что видеокарт хватит всем геймерам
24
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
38
«Мы стараемся быть аполитичными»: дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 отменено
21
Luna 2.0 торгуется 30 мая на уровне 6 долларов
2
Intel Core i9-12900KS помог GeForce GTX 980 Ti обновить мировой рекорд 3DMark2001 SE
+
GeForce RTX 4070 получит скромную 192-битную шину, а сроков выхода GeForce RTX 4060 пока нет
29
Бюджетные игровые видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce GTX 1660S подешевела на 30%
9
IGN: легендарный Гвинт в The Witcher 3 придумали двое энтузиастов за три неполных дня
1
В nVidia нашли применение знаменитому роману Л. Н. Толстого "Война и мир"
5
«ВКонтакте» перешла на новый протокол HTTP/3, который позволяет существенно увеличить скорость доставки видеоконтента
7
32 смартфона Samsung получили актуальную прошивку One UI для устранения 30 уязвимостей
+
The Witcher 4 находится на стадии предпроизводства
4
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
23
Сотрудник ФСБ подозревается в краже у хакера из РФ криптовалюты на сотни миллионов рублей
6
Мать заявила на 22-летнего сына-геймера в полицию за то, что вместо армии он сутками играет в CS
22

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
13
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
18
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
12
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
113
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
61
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
30
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Forgive Me Father: плоский Ктулху
3

Сейчас обсуждают

ccoonstt
15:33
Кто-то ошибся сайтом.
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
Андрей Патраков
15:33
Надеюсь у тебя восприятие на денёк в 60 кадров залочится. Посмотрю как ты фризить будешь, не думаю что у тебя даже встать получится. И разрешение ещё пусть 1080 станет. В мире с бесконечным ФПС и разр...
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Swift с частотой обновления 500 Гц
Алексей Румянцев
15:31
Около 30 военных самолетов КНР вошли в зону ПВО Тайваня
Китай увеличил степень зависимости от техпроцессов TSMC в два раза за последний год
Chimbal
15:26
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
OgoGoLog
15:26
"эти войны проводились США максимально цивилизованно" 128 тыс. убитых и 160 тыс. раненых гражданских в Ираке передают привет. "Войны США основывались на реальном геноциде, защите союзников и других ...
«Мы стараемся быть аполитичными»: дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 отменено
Test Test
15:26
Вкусный запах.
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
T.I.
15:26
хорошечно, надо делать все, чтоб остановить плешивого
Главы ЕС одобрили частичное эмбарго российской нефти и подписали шестой пакет санкций
Test Test
15:25
Я не только отключаю файл подкачки, но еще много чего.
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
Orgasmatron
15:24
Ресурс ssd, отключать файл подкачки... Жесть. Такое ощущение, что лет на десять назад вернулся.
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
OgoGoLog
15:22
Да что же вы так к этому сербскому городу прицепились. Какая там достопримечательность у дурачков, что каждый второй про этот город вспоминает?
«Мы стараемся быть аполитичными»: дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 отменено
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем