Стоимость стартует с отметки 400 евро.

Китайская компания Xiaomi привезла в Европу три новых доступных телевизора в рамках серии Xiaomi TV F2. Все три новинки могут похвастаться поддержкой Fire TV и уже доступны для заказа в некоторых странах Европейского союза.

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Производитель предлагает покупателям на выбор модели диагональю 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов. Каждая оснащается панелью формата 4K ULTRA HD с разрешением 2160 x 3840 точек. Разработчиком заявлена поддержка технологии MEMC для повышения плавности картинки и 90-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. О повышенной частоте обновления картинки нигде не упоминается. Не исключено, что компания позже обновит страницу с характеристиками панелей.

Все телевизоры Xiaomi TV F2 поддерживают Amazon Fire TV, имеют доступ к Amazon Prime Video и могут управлять голосовыми командами через умного ассистента Alexa. Для вывода звука используется пара стереофонических динамиков с общей мощностью 24 Вт. Заявлена поддержка технологий DTS-HD и Dolby Audio.

Вычислительным центром новых телевизоров является мобильная платформа MediaTek MT9020. Однокристальная система вобрала в себя квартет ядер Cortex-A55. Оперативной памяти на борту установлено 2 ГБ, а для инсталляции приложений предусмотрен встроенный флеш-модуль вместимостью 16 ГБ.

Xiaomi не уточняет версии HDMI, но на сайте указано, что их в телевизорах используется четыре штуки. Подключить новинки к интернету можно беспроводным путём с помощью контроллера Wi-Fi или по проводу через разъём RJ-45. Также в арсенале имеется адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0.

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Рекомендованная производителем стоимость младшей модели диагональю 43 дюйма составила 400 евро. Xiaomi TV F2 50” китайская компания оценила в 450 евро. Чтобы купить 50-дюймовый телевизор, придётся заплатить 500 евро.