7 уязвимостей из 30 - критические.

Уже более месяца компания Samsung распространяет актуальную версию программного обеспечения One UI. Да, вы правильно поняли, майская прошивка начала выходить в последних числах апреля, но это типичная практика для большинства крупных производителей. За это время свежей сборкой ПО обзавелось более трёх десятков моделей Samsung. Обновление устраняет 30 уязвимостей, включая семь критического уровня.

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Программное обеспечение AVDC в США и AVDB на глобальном рынке стало доступно для три Samsung Galaxy S22 Ultra. Сборки CVDC и CVDB соответственно получили модели прошлого года Samsung Galaxy S21. Только для версии Fan Edition выпустил прошивку CVD3 в США и CVD9 в Европе.

Семейство Samsung Galaxy S20 тоже в полном составе обновилось. Майским апдейт EVE1 вышел в США для моделей Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. В Европе им же стала доступна версия FVDB, а вариант Fan Edition пока обновился только в США – EVD4.

Что касается 10-й серии, тут обделили только версию Lite. Все остальные смартфоны на глобальном рынке получили программное обеспечение HVE1 с майской заплаткой операционной системы Android.

А вот Samsung Galaxy Note 10 Lite уже обновился на международной арене. Ему стала доступна прошивка GVD2. В других регионах апдейт пока не вышел. Samsung Galaxy Note 10 с версией Plus получили глобальную оболочку HVD1 и американскую с таким же номером. Идентичная ситуация с Samsung Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra. Для них была выпущена сборка FVD6.

Что до сгибаемых смартфонов, пока без обновления оставили только «средний» Samsung Galaxy Flip 5G. Модель первого поколения получила международное ПО GVD8, а флагман третьего поколения – американский софт CVD4.

Для Samsung Galaxy Fold стала доступна прошивка HVD1 на международном рынке и в США. Смартфоны второго и третьего поколения пока обновились только в Соединённых Штатах – GVD2 и CVD4 соответственно.

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И в завершение уделим вниманием доступным и относительно доступным моделям, которые получил актуальную версию прошивки One UI. К первым относятся Galaxy A33, Galaxy A52 и Galaxy A33. Ко второй группе – Galaxy A52, Galaxy A52 / A52s и Galaxy M52. Все семь смартфонов получили майский патч безопасности операционной системы Android 12 на глобальном рынке.