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Xiaomi Pad 6 прошёл сертификацию в России
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Сегодня мы писали, что смартфоны Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro Hypercharge, а также ещё три неизвестные модели брендов Redmi и POCO, были замечены на сайте Евразийской экономической комиссии. Там же засветился ещё неанонсированный планшетный компьютер Xiaomi Pad 6, что свидетельствует о приближающемся российском релизе устройства.

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Модель имеет номер 22081283G. Часть кода 2208 означает, что его релиз запланирован на август нынешнего года. Комбинация 1283 трактуется как L83, поскольку буква L является двенадцатой буквой английского алфавита. Индекс G означает, что планшет будет работать на базе глобальной версии программного обеспечения.

Как всегда, никаких технических характеристик на сайте Евразийской комиссии по связи не указано. По предварительным данным, Xiaomi Pad будет мощнее конкурентов в лице OPPO Pad Air и realme Pad X. Сделать это будет несложно, поскольку первый оснащается мобильным процессором Snapdragon 680, а второй получил однокристальную систему Snapdragon 695.

Наш герой заменит на рынке модель Xiaomi Pad 5 (на изображении выше), которая работает под управлением чипсета Snapdragon 860. Процессор поддерживает сети четвёртого поколения, но китайская компания оставила планшет исключительно в модификации Wi-Fi only. Увидим ли мы поддержку сотовой связи в модели нового поколения, узнаем уже совсем скоро.

Что касается Xiaomi Pad 5, помимо однокристальной системы Snapdragon 860 он может похвастаться 11-дюймовой панелью формата WQHD+ с частотой развёртки 120 Гц. Разрешение основной камеры составляет 13 МП, а фронтальной – 8 МП. На борту также есть четыре стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и аккумуляторная батарея ёмкостью 8720 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой.

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Xiaomi Pad 5 официально продаётся в России уже давно, но доступен только в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Стоимость составляет 36 990 рублей в официальном магазине. Отдельно можно докупить стилус и чехол-клавиатуру по цене 8 990 рублей и 9 990 рублей соответственно.

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