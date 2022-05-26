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Honor 70: официальные характеристики, реальные фотографии и цена
Смартфоны будут представлены 30 мая.
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За несколько дней до презентации на просторах всемирной паутины появилось много информации о смартфонах семейства Honor 70. Оно будет включать три модели: стандартный Honor 70, а также версии Pro и Pro+. К слову, вариант Pro+ дебютирует впервые после анонса хитового Honor 30 Pro+, когда бренд ещё был частью компании Huawei.

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Часть технических характеристик раскрыл сам производитель. В частности, использование нового 54-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX800. Отметим, что на рынке пока нет ни одного смартфона, который был бы оборудован сенсором такого разрешения. Матрица имеет оптический формат 1/1,49 дюйма и будет дополнена объективом с апертурой f/1,9. В конце материала можете посмотреть примеры фотографий, сделанных на основную камеру стандартного Honor 70.

Базовая версия получит мобильный процессор Snapdragon 7 Gen1, который несколько дней назад дебютировал в OPPO Reno8 Pro. Версия Pro будет оснащена однокристальной системой Dimensity 8000, тогда как варианту Pro+ достанется топовый чип серии в лице Dimensity 9000.

Из общего отметим, что все три смартфона получат дисплей на органических светодиодах производства китайской компании BOE. Поддержка повышенной частоты обновления изображения будет предусмотрена в каждой модели, но старшие версии смогут похвастаться динамической частотой.

В Honor 70 мы увидим 66-ваттнуюю быструю зарядку. В версиях Pro и Pro+ мощность будет увеличена до 100 Вт. При этом ёмкость аккумуляторов пока что не уточняется. На рынке все три новинки появятся с предустановленным программным обеспечением Magic UI 6 на базе операционной системы Android 12. Глобальные версии получат сервисы Google.

Презентация смартфонов в Китае намечена на 30 мая. Стоимость обычного Honor 70 в модификации со 128 ГБ встроенной памяти составит примерно 400 долларов. Конфигурация с накопителем удвоенной вместимости обойдётся в 450 долларов. В обоих случаях под капотом будет установлено 8 ГБ оперативной памяти. Цены Honor 70 Pro и Pro+ пока что не уточняются.

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Примеры фотографий с камеры Honor 70:

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