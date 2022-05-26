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Четыре старых смартфона Xiaomi перестали получать обновления прошивки
Все они были анонсированы в 2019 году.
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Китайская компания Xiaomi обновила список смартфонов, жизненный цикл которых подошёл к концу. В обновлённый перечень EOL (End of Support) вошло сразу четыре модели, которые были анонсированы на протяжении 2019 года.

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Во-первых, производитель больше не будет выпускать апдейты прошивки и операционной системы для Xiaomi Mi 9T и Redmi K20. Это одна и та же модель, но под брендом Redmi она продаётся в Китае и в Индии. Смартфон оснащается мобильным процессором Snapdragon 730, 48-мегапиксельной основной камерой, 13-мегапиксельным ультра-широкоугольным модулем, телеобъективом на 8 МП с двукратным зумом и аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мА*ч.

Главная фишка Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 – выдвижная фронтальная камера на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Такое решение позволило компании использовать дисплей AMOLED без вырезов и отверстий. Также в арсенале каждой модели есть NFC и разъём для подключения проводных наушников.

Больше без обновлений MIUI и Android останутся бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 7 и Redmi Y3. Это почти идентичные модели. Первая доступна во всех регионах, кроме Индии. Вторая продаётся исключительно на индийском рынке.

Главное отличие между смартфонами – 32-мегапиксельная фронтальная камера в Redmi Y3 против 8-мегапиксельной у Redmi 7. В остальном же модели не отличаются. Обе получили 6,26-дюймовый дисплей формата HD+, основную камеру разрешением 12 МП + 2 МП, мобильный процессор Snapdragon 632 и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч без быстрой зарядки по проводу.

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Все четыре смартфона, поддержку которых завершила компания Xiaomi, начали продаваться с операционной системой Android 9.0 Pie сразу из коробки, дополненной оболочкой MIUI 11. Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 дожили до MIUI 12 на Android 11. Для Redmi Y3 последней версией Android стала Android 10, тоже с MIUI 12. А вот китайский Redmi 7 успел обновиться до MIUI 12.5 на Android 10.

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