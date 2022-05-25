Дизайн в стиле обычного Xiaomi 12.

Компания Xiaomi стала новым партнёром Leica Camera, а первым смартфоном в рамках нового сотрудничества должен стать Xiaomi 12S. Грядущая модель была замечена в китайской базе IMEI и впервые появилась на реальной фотографии.

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Снимок раскрывает дизайн тыльной панели смартфона. На фото мы можем видеть тройную основную камеру в стиле обычного Xiaomi 12 (на изображении выше). Рядом со вспышкой располагается надпись Leica, которая свидетельствует о партнёрстве двух компаний.

Технические характеристики Xiaomi 12S пока что держат в секрете, но, по слухам, будущий флагман, как и обычный Xiaomi 12 будет оснащаться 6,28-дюймовым дисплеем AMOLED формата Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen1 заменят на более мощную однокристальную систему Snapdragon 8+ Gen1, которая была представлена около недели тому назад.

Флагман имеет кодовое название diting и фигурирует под двумя модельными номерами: 2206123SC и 2206123SG. Первый – для китайского рынка. Второй – для глобального. В базе данных IMEI появился и Xiaomi 12S Pro, который будет оснащаться тем же мобильным процессором Snapdragon 8+ Gen1. Номера – 2206122SC и 2206122SG. Кодовое название версии Pro – unicorn.

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Презентация смартфонов ожидается в начале лета нынешнего года. Вместе с ними китайская компания может анонсировать и Xiaomi 12 Ultra. К слову, не исключено, что топовый флагман будет называться Xiaomi 12S Ultra.